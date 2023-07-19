Vídeo: meteoro cruza e "risca" o céu de Vila Velha

Um meteoro brilhante foi avistado cortando o céu da Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (18). Conforme apontado pelo EXOSS Citizen Science Project, grupo que faz o monitoramento de fenômenos celestes, o astro "riscou" a escuridão por volta de 00h40 (veja acima).
Quem fez o corte das filmagens foi Danilo Zan, morador do bairro. Segundo ele, o vídeo foi feito após notar uma movimentação diferente na região. "Eu fui ver a gravação e tinha essa passagem, pois eu já tinha visto um [meteoro] mais cedo e resolvi verificar", afirmou.
Pelas imagens, é possível ver que o meteoro é do tipo bólido – quando a luz emitida por um grande meteoroide (pedaço de matéria rochosa) ou asteroide ao explodir na atmosfera é maior que o "fireball" (bola de fogo).