Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foi você, Luan Santana?

Vídeo: meteoro cruza e "risca" o céu de Vila Velha

Imagens foram captadas por uma câmera de um morador do bairro Praia da Costa, na madrugada desta terça-feira (18)

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2023 às 18:48
Um meteoro brilhante foi avistado cortando o céu da Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (18). Conforme apontado pelo EXOSS Citizen Science Project, grupo que faz o monitoramento de fenômenos celestes, o astro "riscou" a escuridão por volta de 00h40 (veja acima).
Quem fez o corte das filmagens foi Danilo Zan, morador do bairro. Segundo ele, o vídeo foi feito após notar uma movimentação diferente na região. "Eu fui ver a gravação e tinha essa passagem, pois eu já tinha visto um [meteoro] mais cedo e resolvi verificar", afirmou. 
Pelas imagens, é possível ver que o meteoro é do tipo bólido – quando a luz emitida por um grande meteoroide (pedaço de matéria rochosa) ou asteroide ao explodir na atmosfera é maior que o "fireball" (bola de fogo).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados