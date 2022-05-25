Vídeo: carro de perfumaria é roubado e capota em estrada na Serra

O carro de uma empresa de perfumaria foi encontrado capotado na estrada de Queimados, na Serra , após ser roubado nesta terça-feira (24). O veículo foi localizado por um sistema de rastreamento após o roubo no bairro Santo Antônio, no município. Os cosméticos que estavam no carro somavam cerca de R$ 8 mil.

Segundo informado pela Polícia Militar, o motorista do carro foi deixado no local do roubo. Após a abordagem, a empresa responsável pelo monitoramento do veículo encaminhou as informações para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Quando uma viatura chegou ao local, os militares encontraram o veículo capotado. Um responsável pela empresa estava perto do carro. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional da Serra.

Carro foi encontrado capotado na estrada de Queimados, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia presencialmente, ou on-line, o caso está sendo investigado por uma unidade policial. Mais informações não foram repassadas. Não foi respondido se algum suspeito do crime foi detido.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, o Boticário informou que lamenta o ocorrido e que registrou um boletim de ocorrência para início das investigações. Disse em nota que está oferecendo todo o suporte necessário aos envolvidos.