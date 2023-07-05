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Terceiro ato

Viagens de ônibus atrasam na Serra em mais um dia de fiscalização de sindicato

Profissionais do Sindirodoviários se concentram nas garagens da Serramar, na Serra, e checam se coletivos sem ar-condicionado saem com cobradores e se os elevadores funcionam
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jul 2023 às 06:38

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 06:38

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários) fez, na manhã desta quarta-feira (5), o terceiro ato de fiscalização em ônibus de empresas do Sistema Transcol. Desta vez, os profissionais se concentraram nas garagens da Serramar, na Serra, e viagens atrasaram na cidade. Por volta das 7h, a situação foi normalizada. 
Para A Gazeta, o diretor Miguel Leite, do Sindirodoviários, explicou que os rodoviários checam se os ônibus sem ar-condicionado saem das garagens com cobradores e se os elevadores dos veículos funcionam. Como a avaliação é feita individualmente em cada veículo, a saída da garagem acaba atrasando.
A mesma ação foi realizada na terça-feira (4), nas garagens da Praia Sol e da Vereda, em Vila Velha, e na segunda-feira (3), nas garagens das empresas Santa Zita e Nova Transportes, afetando viagens em Cariacica e Viana.
O Sindirodoviários alega que um acordo firmado com o governo do Estado garante que todos os veículos sem ar-condicionado devem ter cobrador. Esse modelo mais antigo de ônibus é o único que conta com espaço para os profissionais sentarem. Os novos, com ar-condicionado, contam apenas com a catraca e o validador do CartãoGV.
Viagens de ônibus atrasam na Serra em mais um dia de fiscalização de sindicato

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