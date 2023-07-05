O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários) fez, na manhã desta quarta-feira (5), o terceiro ato de fiscalização em ônibus de empresas do Sistema Transcol. Desta vez, os profissionais se concentraram nas garagens da Serramar, na Serra, e viagens atrasaram na cidade. Por volta das 7h, a situação foi normalizada.
Para A Gazeta, o diretor Miguel Leite, do Sindirodoviários, explicou que os rodoviários checam se os ônibus sem ar-condicionado saem das garagens com cobradores e se os elevadores dos veículos funcionam. Como a avaliação é feita individualmente em cada veículo, a saída da garagem acaba atrasando.
O Sindirodoviários alega que um acordo firmado com o governo do Estado garante que todos os veículos sem ar-condicionado devem ter cobrador. Esse modelo mais antigo de ônibus é o único que conta com espaço para os profissionais sentarem. Os novos, com ar-condicionado, contam apenas com a catraca e o validador do CartãoGV.
Viagens de ônibus atrasam na Serra em mais um dia de fiscalização de sindicato