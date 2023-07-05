Viagens de ônibus atrasam na Serra em mais um dia de fiscalização de sindicato

Para A Gazeta , o diretor Miguel Leite, do Sindirodoviários, explicou que os rodoviários checam se os ônibus sem ar-condicionado saem das garagens com cobradores e se os elevadores dos veículos funcionam. Como a avaliação é feita individualmente em cada veículo, a saída da garagem acaba atrasando.

O Sindirodoviários alega que um acordo firmado com o governo do Estado garante que todos os veículos sem ar-condicionado devem ter cobrador. Esse modelo mais antigo de ônibus é o único que conta com espaço para os profissionais sentarem. Os novos, com ar-condicionado, contam apenas com a catraca e o validador do CartãoGV.