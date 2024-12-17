Chegada do verão aumenta a movimentação das praias Crédito: Carlos Alberto Silva

Quando se fala em verão, a primeira coisa que costuma vir a cabeça é a praia. A estação mais quente do ano é acompanhada por um aumento significativo no número de pessoas que ocupam os balneários em busca de um banho refrescante no mar, da sensação do pé na areia e de curtir o sol (mas com todos os cuidados, é claro.

Mas como as cidades situadas nos 410 quilômetros de litoral do Espírito Santo estão se preparando para receber os turistas que vão querer curtir o verão na praia. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as prefeituras para saber o planejamento e a estrutura montada. Confira as respostas a seguir.

Vila Velha

Praia da Costa: instalação de chuveiros e papeleiras, além de serviços de mobilidade Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Vila Velha afirma que organizou a orla com a instalação de novos chuveiros, lixeiras, papeleiras, além de oferecer serviços de mobilidade, como patinetes e bicicletas compartilhadas. Outra novidade são os parquinhos espalhados pelos calçadões das praias da cidade.

Your browser does not support the audio element. Verão com parques e orla revitalizada nas praias do ES; veja novidades

O município também garante que a manutenção do calçadão é feita diariamente e que obras de acessibilidade foram realizadas para a instalação de rampas de acesso nos locais onde há as faixas de pedestres.

Alguns quiosques localizados na Praia da Costa estão passando por obras de requalificação das estruturas, conhecidas como "Asa Delta". Segundo o posicionamento da prefeitura, aos menos três dos seis quiosques que estão em reforma têm previsão de entrega já para janeiro de 2025. Os restantes devem ser finalizados no primeiro semestre do próximo ano.

Por fim, o município acrescenta que o reparo dos chuveirinhos é feito todos os dias e orienta a população a contribuir com a qualidade do serviço, alertando a prefeitura em casos de vandalismo, vazamentos ou mau funcionamento. Basta fazer contato por meio da Ouvidoria Municipal, no número 162.

Vitória

Curva da Jurema: monitoramento e melhorias para os frequentadores Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vitória afirma que realiza o acompanhamento das estruturas de guarda-corpo e ciclovias da Praia da Camburi de forma diária, bem como na orla da cidade e nos bairros e nas comunidades, que são monitorados periodicamente pela Central de Serviços.

Os bancos de madeira localizados na praia estão sendo gradualmente substituídos, juntamente com a manutenção do piso e das demais condições do calçadão. A Ponte de Camburi recebeu novas placas de concreto e novos guarda-corpos também foram instalados nos trechos de curva da ponte, além das reformas nos já existentes.

Outros investimentos foram realizados, como a inauguração de novos parques kids na areia, reformas e melhorias nas ciclovias e no calçadão e a nova pista de skate, em Camburi, cuja reforma está nos preparativos finais.

“Para os moradores e turistas que visitam as praias, a Central de Serviços vai novamente disponibilizar uma série de banheiros e chuveiros públicos, promovendo qualidade de vida e o uso sadio e seguro para os frequentadores dos espaços na orla. No ano passado, foram instalados 28 conjuntos de banheiros químicos, e no verão deste ano a quantidade de equipamentos será estendida. Assim também será feito com os chuveiros, cujo serviço também será ampliado”, disse a prefeitura em nota.

O Praia Acessível é uma iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer (Semesp) de Vitória, voltada , oferecendo banho de mar assistido por meio de cadeiras anfíbias flutuantes.

Visando maior acessibilidade, a prefeitura também disse ter inaugurado, no último dia 8 um novo ponto do projeto Praia Acessível, que oferece banho de mar assistido por meio de cadeiras anfíbias flutuantes para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O espaço fica em Jardim Camburi , entre a arena de beach soccer e o parque kids, e vai funcionar aos domingos, das 8h às 13h.

Serra

Primeira parte da revitalização da Orla de Jacaraípe está sendo finalizada Crédito: Dayana Souza

Prefeitura da Serra , por meio da Secretaria de Obras (Seob), anuncia que está finalizando o primeiro trecho da obra de revitalização da orla de Jacaraípe , que vai abranger 3,1 quilômetros. A etapa a ser concluída vai da praça Encontro das Águas até a Avenida Minas Gerais.

Estão sendo reformadas calçadas e ciclovias e ainda há a implementação de academias populares, parquinhos, bicicletários, lixeiras e um mirante. Além disso, a Serra vai contar com 32 chuveiros espalhados entre as praias de Bicanga, Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida.

Uma novidade para 2025 serão os banheiros módulos equipados. A secretaria de serviços também promete aumentar as equipes de limpeza no período do verão. “Serão três equipes com ações de varrição e retirada de resíduos gerados pelos frequentadores nas praias nos dias e locais de maior fluxo. No total, cerca de 100 trabalhadores atuam nas ações de limpeza nas praias durante o verão”, afirma a prefeitura.

Aracruz

Praia dos Padres: programação de verão em Aracruz terá shows Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Aracruz , por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, afirma que divulgará em breve a programação da temporada de verão, que vai contar com shows e eventos. Mas adianta que a movimentação na cidade já ocorre desde o último dia 1° com a atuação de 36 guarda-vidas, distribuídos em 14 postos ao longo da orla.

Além disso, banheiros químicos serão instalados de forma estratégica nos locais dos shows e evento, juntamente com diversos chuveiros espalhados por toda a orla da cidade.

Guarapari

Praia do Morro: manutenção nos quiosques para receber os turistas Crédito: Vitor Jubini

Prefeitura de Guarapari disse à reportagem, por meio de nota, que realizou manutenção preventiva nas ciclovias, nos chuveiros e nos calçadões da orla do município. Além disso, informa que o monumento Marlim Azul foi restaurado e a Avenida Beira Mar recebeu nova macrodrenagem e pavimentação. Já na Praia do Morro, os concessionários dos quiosques foram notificados para fazerem a manutenção dos espaços.

Anchieta

Balneário de Ubu: obras da nova orla já tiveram início Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta informou que instalou banheiros químicos nas praias de Ubu, Castelhanos, Iriri e Coqueiro, visando receber os moradores e turistas no verão. Em Castelhanos e Coqueiro, a orla conta com chuveiros públicos. Já em Ubu e Iriri, as duchas existentes são privadas.

Os calçadões das praias de Iriri e Castelhanos foram reformados e ampliados recentemente, e as obras da nova orla de Ubu e Parati já começaram. Além disso, a prefeitura afirmou que pavimentou as ruas das praias de Castelhanos, Guanabara e Ubu.

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