Veja quais são as vacinas obrigatórias em todas as fases da vida

Correção
09/09/2021 - 4:55
A vacina tríplice viral é aplicada aos 12 meses, segundo o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e não a partir de nove meses, como dizia a matéria anteriormente. A informação foi corrigida.
A diminuição da adesão das vacinas obrigatórias em 2020 tem preocupado especialistas. Ao todo, cerca de metade das crianças brasileiras e 40% das crianças no Estado ainda não receberam todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, de acordo com o Ministério da Saúde. Um dos grandes temores dos médicos tem relação com o sarampo - doença que deixou de ser erradicada em 2019 e já possui casos em 21 municípios do Espírito Santo.
Embora os dados ainda sejam preliminares, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) acredita que o medo da possível exposição ao novo coronavírus pode ter influenciado na diminuição de vacinas.
Mas, afirmando que os serviços de vacinação continuam funcionando com todos os protocolos para garantir a segurança do paciente, a Sesa fez um alerta para que pais e responsáveis levem as crianças e os adolescentes para protegê-los das doenças imunopreveníveis - aquelas que podem ser evitadas por meio de vacinas.
Para orientar aqueles que precisam atualizar a caderneta de vacinação, A Gazeta reuniu as vacinas obrigatórias em todas as fases da vida, além das doenças que elas protegem. Veja a lista abaixo.
AO NASCER
- BCG ID: evita formas graves da tuberculose;
- Vacina Hepatite B: evita hepatite B.
2 MESES DE IDADE
- Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
- VIP (vacina inativada poliomielite): evita poliomielite (paralisia infantil);
- VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano): evita diarreia por rotavírus;
- Vacina pneumocócica 10 (valente): evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
3 MESES DE IDADE
- Vacina meningocócica C (conjugada): evita doenças invasivas causadas por neisseria meningitidis do sorogrupo C.
4 MESES DE IDADE
- Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
- VIP (vacina inativada poliomielite): evita poliomielite (paralisia infantil);
- VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano): evita diarreia por rotavírus;
- Vacina pneumocócica 10 valente: evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
5 MESES DE IDADE
- Vacina meningocócica C (conjugada): evita doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
6 MESES DE IDADE
- Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
- VIP (vacina inativada poliomielite): evira poliomielite (paralisia infantil).
9 MESES DE IDADE
- Vacina febre amarela: evita febre amarela.
12 MESES DE IDADE
- Vacina pneumocócica 10 valente: contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F;
- SRC (tríplice viral): evita sarampa, caxumba e rubéola.
- Vacina meningocócica C (conjugada): contra doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
15 MESES DE IDADE
- VOP (vacina oral poliomielite): contra poliomielite (paralisia infantil);
- Vacina hepatite A: contra hepatite A;
- DTP (tríplice bacteriana): contra difteria, tétano e coqueluche;
- SCR-V (tetra viral): contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
4 ANOS DE IDADE
- DTP (tríplice bacteriana): contra difteria, tétano e coqueluche;
- VOP (vacina oral poliomielite): contra poliomielite (paralisia infantil);
- Vacina varicela: contra varicela (catapora);
- Vacina febre amarela: contra febre amarela.
MENINAS DE 9 ANOS ATÉ 14 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS
- HPV quadrivalente: contra infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.
11 A 19 ANOS
- Hepatite B a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) a depender da situação vacinal: contra difteria e tétano;
- Tríplice viral (SCR) a depender da situação vacinal: contra sarampo, caxumba e rubéola;
- Febre amarela a depender da situação vacinal: contra febre amarela.
11 A 14 ANOS
- HPV quadrivalente: contra infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.
- Vacina meningocócica C (conjugada): contra doenças invasivas causadas por neisseria meningitidis do sorogrupo c.
20 A 59 ANOS
- Hepatite B a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) a depender da situação vacinal: contra difteria e tétano;
- Febre amarela a depender da situação vacinal: contra a febre amarela;
20 A 49 ANOS
- Tríplice viral (SCR) a depender da situação vacinal: contra sarampo, caxumba e rubéola.
60 ANOS OU MAIS
- Hepatite B a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) a depender da situação vacinal: contra dT (difteria e tétano).
GESTANTES
- Hepatite B a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) e/ou dTpa tipo adulto a depender da situação vacinal: contra dT (difteria e tétano) e dTpa (difteria, tétano e coqueluche).