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Prevenção

Veja quais são as vacinas obrigatórias em todas as fases da vida

Para orientar os que precisam atualizar a caderneta, A Gazeta reuniu as vacinas obrigatórias em todas as fases da vida

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 14:35
Mais de 160 projetos de vacina estão em andamento no mundo
Mais de 160 projetos de vacina estão em andamento no mundo Crédito: Pixabay

Correção

09/09/2021 - 4:55
A vacina tríplice viral é aplicada aos 12 meses, segundo o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e não a partir de nove meses, como dizia a matéria anteriormente. A informação foi corrigida.
A diminuição da adesão das vacinas obrigatórias em 2020 tem preocupado especialistas. Ao todo, cerca de metade das crianças brasileiras e 40% das crianças no Estado ainda não receberam todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, de acordo com o Ministério da Saúde. Um dos grandes temores dos médicos tem relação com o sarampo - doença que deixou de ser erradicada em 2019 e já possui casos em 21 municípios do Espírito Santo
Embora os dados ainda sejam preliminares, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) acredita que o medo da possível exposição ao novo coronavírus pode ter influenciado na diminuição de vacinas. 
Mas, afirmando que os serviços de vacinação continuam funcionando com todos os protocolos para garantir a segurança do paciente, a Sesa fez um alerta  para que pais e responsáveis levem as crianças e os adolescentes para protegê-los das doenças imunopreveníveis - aquelas que podem ser evitadas por meio de vacinas.
Para orientar aqueles que precisam atualizar a caderneta de vacinação, A Gazeta reuniu as vacinas obrigatórias em todas as fases da vida, além das doenças que elas protegem. Veja a lista abaixo. 

AO NASCER

  • BCG  ID: evita formas graves da tuberculose;
  • Vacina Hepatite B: evita hepatite B.

2 MESES DE IDADE

  • Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
  • VIP (vacina inativada poliomielite): evita poliomielite (paralisia infantil);
  • VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano): evita diarreia por rotavírus;
  • Vacina pneumocócica 10 (valente): evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.

3 MESES DE IDADE

  • Vacina meningocócica C (conjugada): evita doenças invasivas causadas por neisseria meningitidis do sorogrupo C.

4 MESES DE IDADE

  • Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
  • VIP (vacina inativada poliomielite):  evita poliomielite (paralisia infantil);
  • VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano): evita diarreia por rotavírus;
  • Vacina pneumocócica 10 valente: evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.

5 MESES DE IDADE

  • Vacina meningocócica C (conjugada): evita doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.

6 MESES DE IDADE

  • Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
  • VIP (vacina inativada poliomielite): evira poliomielite (paralisia infantil).

9 MESES DE IDADE

  • Vacina febre amarela: evita febre amarela.

12 MESES DE IDADE

  • Vacina pneumocócica 10 valente: contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F;
  • SRC (tríplice viral): evita sarampa, caxumba e rubéola.
  • Vacina meningocócica C (conjugada): contra doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.

15 MESES DE IDADE

  • VOP (vacina oral poliomielite): contra poliomielite (paralisia infantil);
  • Vacina hepatite A: contra hepatite A;
  • DTP (tríplice bacteriana): contra difteria, tétano e coqueluche;
  • SCR-V (tetra viral): contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
Campanha de vacinação visa reforçar o atendimento ao público infantil mais vulnerável às complicações da doença
Campanha de vacinação visa reforçar o atendimento ao público infantil mais vulnerável às complicações da doença Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

4 ANOS DE IDADE

  • DTP (tríplice bacteriana): contra difteria, tétano e coqueluche;
  • VOP (vacina oral poliomielite): contra poliomielite (paralisia infantil);
  • Vacina varicela: contra varicela (catapora);
  • Vacina febre amarela: contra febre amarela.

MENINAS DE 9 ANOS ATÉ 14 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

  • HPV quadrivalente: contra infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.

11 A 19 ANOS

  • Hepatite B  a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
  • Dupla adulto (dT)  a depender da situação vacinal: contra difteria e tétano;
  • Tríplice viral (SCR)  a depender da situação vacinal: contra sarampo, caxumba e rubéola;
  • Febre amarela  a depender da situação vacinal: contra febre amarela.

11 A 14 ANOS 

  • HPV quadrivalente: contra infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.
  • Vacina meningocócica C (conjugada): contra doenças invasivas causadas por neisseria meningitidis do sorogrupo c.

20 A 59 ANOS

  • Hepatite B  a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
  • Dupla adulto (dT)  a depender da situação vacinal: contra difteria e tétano;
  • Febre amarela  a depender da situação vacinal: contra a febre amarela;

20 A 49 ANOS

  • Tríplice viral (SCR)  a depender da situação vacinal: contra sarampo, caxumba e rubéola.

60 ANOS OU MAIS

  • Hepatite B  a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
  • Dupla adulto (dT)  a depender da situação vacinal: contra dT (difteria e tétano).

GESTANTES

  • Hepatite B  a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
  • Dupla adulto (dT) e/ou dTpa tipo adulto  a depender da situação vacinal: contra dT (difteria e tétano) e dTpa (difteria, tétano e coqueluche).

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