Veja quais são as vacinas obrigatórias em todas as fases da vida

A vacina tríplice viral é aplicada aos 12 meses, segundo o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e não a partir de nove meses, como dizia a matéria anteriormente. A informação foi corrigida.

Mas, afirmando que os serviços de vacinação continuam funcionando com todos os protocolos para garantir a segurança do paciente, a Sesa fez um alerta para que pais e responsáveis levem as crianças e os adolescentes para protegê-los das doenças imunopreveníveis - aquelas que podem ser evitadas por meio de vacinas.