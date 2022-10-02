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Veículo com cinco pessoas capota na Rodovia das Paneleiras, em Vitória

Acidente ocorreu neste domingo (02) após o condutor perder o controle do carro. Segundo a PM, nenhum dos passageiros teve ferimentos graves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2022 às 14:53

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 14:53

Nenhum dos passageiros apresentava sinais de embriaguez no local do acidente
Nenhum dos passageiros apresentava sinais de embriaguez no local do acidente Crédito: Kaique Dias
Um carro com cinco pessoas capotou na Rodovia das Paneleiras, em Vitória, por volta do meio-dia deste domingo (2). O acidente teria ocorrido após o veículo perder o controle no trecho de reta.
Segundo a PM, nenhum dos passageiros ficou gravemente ferido, mas alguns ocupantes sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na Capital.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local para dar apoio na operação, e informou que o condutor e também os demais passageiros não apresentavam sinais de embriaguez. 
O veículo foi removido do local por volta das 16h. Pouco antes, o trânsito ficou congestionado enquanto o serviço era realizado. 
Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que o início da tarde deste domingo (02), a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que um veículo havia capotado na Rodovia das Paneleiras, em Goiabeiras, Vitória.
Três pessoas ficaram feridas, entre elas um homem de 30 anos e uma mulher de 30, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, e uma mulher também de 30 anos, que foi levada pelo Samu ao Hospital Jayme dos Santos Neves.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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