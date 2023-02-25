Vazamento de grande porte afeta abastecimento de água na Grande Vitória

Os bairros afetados ainda não foram informados pela companhia, que orienta a população desses municípios a reduzir o consumo de água até que os trabalhos sejam concluídos.

Se necessário, a Cesan informa que o abastecimento de água para serviços essenciais como hospitais, unidades de pronto atendimento de saúde, delegacias e presídios será garantido por caminhões-pipa. Moradores podem acionar a Cesan pelo 115 ou (27) 3422-0115.