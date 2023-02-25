Vazamento de grande porte afeta abastecimento de água na Grande Vitória

Um vazamento identificado em uma rede de grande porte, na região de São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória, afeta o abastecimento de água neste sábado (25) em parte dos municípios de Cariacica, Vitória e Vila Velha.
A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que o problema foi identificado durante a manhã e equipes técnicas estão atuando no local para corrigi-lo.
Os bairros afetados ainda não foram informados pela companhia, que orienta a população desses municípios a reduzir o consumo de água até que os trabalhos sejam concluídos.
Se necessário, a Cesan informa que o abastecimento de água para serviços essenciais como hospitais, unidades de pronto atendimento de saúde, delegacias e presídios será garantido por caminhões-pipa. Moradores podem acionar a Cesan pelo 115 ou (27) 3422-0115.