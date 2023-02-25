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Problema em adutora

Vazamento de grande porte afeta abastecimento de água na Grande Vitória

Cesan identificou, na manhã deste sábado (25), o problema em rede que distribui água para Vitória, Cariacica e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2023 às 15:25

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 15:25

Vazamento de água identificado pela Cesan afeta abastecimento na Grande Vitória
Equipe técnica trabalha para resolver vazamento em adutora Crédito: Divulgação/Cesan
Um vazamento identificado em uma rede de grande porte, na região de São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória, afeta o abastecimento de água neste sábado (25) em parte dos municípios de Cariacica, Vitória e Vila Velha.
Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que o problema foi identificado durante a manhã e equipes técnicas estão atuando no local para corrigi-lo.
Os bairros afetados ainda não foram informados pela companhia, que orienta a população desses municípios a reduzir o consumo de água até que os trabalhos sejam concluídos.
Se necessário, a Cesan informa que o abastecimento de água para serviços essenciais como hospitais, unidades de pronto atendimento de saúde, delegacias e presídios será garantido por caminhões-pipa. Moradores podem acionar a Cesan pelo 115 ou (27) 3422-0115.

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