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Varal solidário: Rio Novo do Sul tem projeto de doação de roupas e calçados

Iniciativa que começou no dia 20 de julho, e que será permanente, já beneficiou 50 famílias com doação de mais de 500 peças, segundo a administração municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 12:31

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:31

Projeto em Rio Novo do Sul promove varal solidário de roupas Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Rio Novo do Sul
A Prefeitura de Rio Novo do Sul tem um projeto, que será permanente, que consiste em um varal solidário – montado com roupas e calçados para adultos e crianças, pela Secretaria Municipal de Assistência Social. As peças doadas são distribuídas para quem quiser – 50 famílias já foram beneficiadas com a doação de mais de 500 peças pela iniciativa, que começou no dia 20 de julho.
Segundo a prefeitura, um espaço foi preparado para abrigar diversas peças de roupas e calçados, adulto e infantil, em bom estado de conservação, alguns até novos. Os produtos foram doados e podem ser retirados gratuitamente por qualquer pessoa.
O projeto começou a funcionar no dia 20 de julho e funciona na sede da secretaria. As roupas ficam penduradas em um varal, facilitando a visualização das peças. Quem gostar de alguma peça e quiser levar para casa, preenche um cadastro para controle das atividades e troca de tamanho, se necessário.
Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cristiane de Almeida Dutra Costa, a ideia é fazer com que todos que precisem tenham uma referência de acesso fácil e fixo, de forma permanente durante todo o ano.
Projeto em Rio Novo do Sul promove varal solidário de roupas Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Rio Novo do Sul
"A intenção é de que em qualquer época do ano as pessoas possam contar com essa ajuda e que possam doar também. Sempre temos algo que não usamos e que fica esquecido no guarda-roupa. Então essa ação visa o desapego e ajuda ao próximo. Nosso lema é ‘doe o que puder, pegue o que precisar'”, explica Cristiane.
As doações e entregas de peças podem ser feitas na rua Capitão Bley, 7, Centro de Rio Novo do Sul, das 8h às 16h.

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