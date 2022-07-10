Vacinação e testagem para Covid-19 neste domingo (10)

Quem precisa ser testado ou tomar a vacina contra a Covid-19, entre outros imunizantes, poderá aproveitar o domingo (10) para buscar pelo serviço na Serra. A vacinação será realizada no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, e a testagem rápida para a Covid-19, no Laboratório Central Municipal, em Jardim Limoeiro. Não é preciso agendar.
O serviço de testagem de antígeno vai até as 18 horas. Para ter acesso ao serviço, é preciso que o munícipe apresente documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS.
Já a ação de vacinação ocorrerá até as 17 horas. No local, será possível se imunizar contra a Covid-19, Influenza (gripe), sarampo, além de receber outras vacinas de rotina. Para organização dos serviços, serão distribuídas senhas.
VEJA MAIS LOCAIS ONDE FAZER TESTE NA GRANDE VITÓRIA
Na lista abaixo, a reportagem de A Gazeta dá detalhes de onde e como as pessoas podem fazer testes de Covid-19. No entanto, nela constam apenas os locais administrados pelo Estado.
No site "Vacina e Confia" é possível verificar todos os pontos, incluindo os municipais. Para isso basta clicar sobre a cidade onde pretende fazer o teste e clicar em "pontos de testagem".
- Vitória
- Na rodoviária é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
- No campi da Ufes é possível fazer o teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
- No aeroporto é possível fazer teste rápido de antígeno ou RT-PCR, mediante agendamento, 24 horas por dia.
- Vila Velha
- No Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) é possível fazer teste rápido de antígeno ou RT-PCR, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30.
- No Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) é possível fazer teste rápido de antígeno, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
- Serra
- No Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves é possível fazer teste rápido de antígeno, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.
- No Terminal de Laranjeiras é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
- Cariacica
- Na Escola Grau Técnico é possível fazer teste rápido de antígeno, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
No caso dos locais que exigem o agendamento prévio, há dois caminhos a serem seguidos. Quem quiser fazer teste do tipo RT-PCR deve escolher a data e o horário de preferência neste site específico do Governo do Estado. Já para fazer os testes rápidos de antígeno, o agendamento é feito pelo site "Vacina e Confia".