Vacinação e testagem para Covid-19 neste domingo (10)

O serviço de testagem de antígeno vai até as 18 horas. Para ter acesso ao serviço, é preciso que o munícipe apresente documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS.

Na lista abaixo, a reportagem de A Gazeta dá detalhes de onde e como as pessoas podem fazer testes de Covid-19. No entanto, nela constam apenas os locais administrados pelo Estado.