Grande Vitória retoma agendamento para idosos de 75 a 79 anos nesta quinta (18)

Mais 84.600 doses da Coronavac chegaram em um voo no Aeroporto de Vitória na madrugada desta quarta-feira (17) Crédito: Divulgação / Sesa

Dentro do sistema de conta-gotas em que chegam os lotes de vacinas, nesta quarta-feira (17) foi dia de "pingar" um lote no Espírito Santo . As caixas com 84,6 mil doses da Coronavac chegaram num voo, durante a madrugada, ao Aeroporto de Vitória . Os imunizantes foram levados para a Central de Frios da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e devem chegar aos municípios capixabas até esta quinta-feira (18).

O lote deverá continuar a imunização de pessoas que estão na lista do Plano Nacional de Imunização, desenvolvido pelo Ministério da Saúde . A Gazeta levantou com os municípios mais populosos do Espírito Santo quem receberá as doses que chegaram nesta semana.

A forma em que as doses serão distribuídas caberá às prefeituras definirem. Por exemplo, em Vitória a abertura do agendamento será na quinta-feira (18) e a vacinação reiniciará no dia seguinte. Já em Guarapari, a nova remessa de coronavac começa a ser usada imediatamente nesta quinta-feira (18).

VITÓRIA

Na Capital, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) já recebeu 6.914 doses Coronavac do lote e deve começar o agendamento nesta quinta-feira (18), às 14 horas. Todo o processo de marcação será realizado on-line. O público alvo continua a ser a faixa etária dos moradores com idade acima de 75 anos.

A imunização acontecerá na sexta-feira (19) e sábado (20) nas unidades de saúde do Bairro do Quadro, Conquista, Ilha de Santa Maria, Itararé, Santa Luiza, Fonte Grande, Vitória, Andorinhas, Maruípe, Praia do Suá, Santo Antônio, Jardim Camburi, Consolação, Favalessa, Forte São João, Ilha das Caieiras, Resistência, Jabour, Santa Martha, Santo André, São Cristóvão, Maria Ortiz, Grande Vitória, Bairro República e Ilha de Santa Maria e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

SERVIÇO

Público: primeira dose em trabalhadores ativos da saúde e idosos com 75 anos ou mais;

em trabalhadores ativos da saúde e idosos com 75 anos ou mais; Agendamento on-line, via aplicativo ou site da prefeitura, nesta quinta-feira (18) a partir das 14h ;

; Aplicação na sexta-feira (19) e sábado (20).

CARIACICA

Na cidade de Cariacica, as novas doses serão destinadas a continuar a aplicação da primeira dose em idosos acima de 75 anos e a segunda dose aos trabalhadores da área da Saúde em atividade. A Secretaria de Saúde Municipal (Semus) reafirmou que segue as normativas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e do Ministério da Saúde em relação aos públicos que estão sendo imunizados.

A gestão municipal reforçou que ainda não há doses suficientes para dar início à distribuição das vacinas para pessoas com menos de 75 anos. .

SERVIÇO

Público: primeira dose para idosos com mais de 75 anos e segunda dose para trabalhadores da saúde;

para idosos com mais de 75 anos e para trabalhadores da saúde; Agendamento no site http://vacina.cariacica.es.gov.br

SERRA

O município da Serra vai usar a parcela de doses desse lote - 5,2 mil doses da Coronavac - que recebeu para iniciar a aplicação da primeira dose em idosos com idade entre 75 e 79 anos.

Antes, porém, a prefeitura informou por meio de nota que deve destinar 1.488 doses do total para terminar as aplicações das segundas doses nos idosos de 85 a 89 anos. Outras 836 vacinas serão aplicadas em idosos que vivem em instituições de longa permanência e em profissionais da saúde.

O agendamento on-line será aberto nesta sexta-feira (19). Ao todo, a Serra já imunizou um quantitativo de 27.237 pessoas dos grupos prioritários, sendo que 20.717 receberam a primeira dose e 6.520 a segunda dose.

SERVIÇO

Público: primeira dose em idosos com 75 anos ou mais e segunda dose para idosos de 85 a 89 anos;

em idosos com 75 anos ou mais e para idosos de 85 a 89 anos; Agendamento on-line, via site da prefeitura, na sexta-feira (19) ;

VIANA

O município recebeu 790 doses do mais recente lote da Coronavac e elas serãos usada exclusivamente para a aplicação das 1ª e 2ª doses do público prioritário: trabalhadores da saúde e idosos a partir de 75 anos.

Segundo a assessoria da prefeitura de Viana, os trabalhadores da saúde da rede privada e municipal serão vacinados nos respectivos postos de trabalho e para os idosos a partir de 75 anos, a imunização ocorre de forma domiciliar. A imunização recomeça, nesta quinta-feira (18), nos bairros: Morada de Bethânia, Campo Verde, Viana Sede e Areinha.

SERVIÇO

Público: primeira e segunda doses de profissionais da saúde e idosos com 75 anos ou mais;

de profissionais da saúde e idosos com 75 anos ou mais; Não é necessário agendamento;

Os aplicadores irão vacinar os idosos em casa ;

; Aplicação com início nesta quinta-feira (18).

VILA VELHA

As imunizações no município de Vila Velha ocorrerão por meio do sistema drive-thru (quando a pessoa receberá a vacina dentro do carro) e deverá ser agendado de forma on-line no site da prefeitura. As aplicações ocorrerão em quatro pontos da cidade: Boulevard Shopping, Shopping Vila Velha, Tartarugão e Prainha.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, serão disponibilizadas quatro mil vagas no sistema de agendamento on-line, nesta quinta-feira (18) às 17h.

As doses dos imunizantes serão destinadas para idosos de 75 anos ou mais. Na manhã desta quinta-feira (18), assessoria de imprensa informou que se trata da primeira dose para esse público.

SERVIÇO

Público: primeira dose de idosos com 75 anos ou mais;

de idosos com 75 anos ou mais; Agendamento on-line, via site da prefeitura, nesta quinta-feira (18) a partir das 17h ;

; 4 mil vagas estarão disponíveis;

Aplicação no sistema drive-thru.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou nesta quarta-feira (17) que deve começar a vacinar os idosos de 80 a 89 anos com a primeira dose da Coronavac até na próxima sexta-feira (19), na sala de vacinação da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, de 7 h às 16h.

Quem precisa receber a segunda dose da Corovanac e tem idade entre 85 a 89 anos também deve se apresentar na unidade de saúde em que receberam a primeira dose, na data que foi marcada no cartão de vacinas para a dose de reforço. Caso a data caia em um fim de semana, o idoso deve ir à unidade na segunda-feira. O atendimento a esse público nas unidades de saúde é feito de segunda a sexta, das 8h às 15h.

De acordo com a gestão municipal, é necessário apresentar o cartão de vacinas, cartão do SUS ou CPF para que o morador da faixa etária a ser atendida receba a aplicação.

No caso de idosos acamados ou em outras condições que impossibilitem a ida ao local de vacina, a prefeitura informou que os familiares ou responsáveis devem entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima de casa, para que seja agendado o atendimento domiciliar.

SERVIÇO

Público: primeira dose em idosos entre 80 e 89 anos e segunda dose para quem está com a data marcada no cartão de vacinas; ;

Não há agendamento para a primeira dose.

Aplicação até sexta-feira (19), na sala de vacinação da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, de 7 h às 16h.

GUARAPARI

Na cidade de Guarapari não deu nem tempo das novas doses chegarem e já estarão sendo distribuídas nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19). A pressa é para prosseguimento à vacinação dos idosos da faixa etária de 75 a 79 anos.

A imunização será exclusivamente no formato Drive Thru, no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, em Muquiçaba, com distribuição de fichas. Nessas datas não haverá aplicação de segunda dose.

Em cada dia serão distribuídas 550 fichas, a partir das 6h, no local. Os portões do Complexo Esportivo serão abertos às 8h para aplicação das vacinas e só será atendido quem estiver com a ficha.

Os idosos deverão apresentar o CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

A prefeitura, por meio de nota, deixou claro que "não será permitida a vacinação para aqueles que forem a pé", tendo como justificativa as determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações. No entanto, não informou como os idosos que não possuem veículos ou condições financeiras para ir ao local receberá a vacina.

SERVIÇO

Público: primeira dose para idosos com idade entre 75 e 79 anos;

Não será necessário agendamento;

Aplicação no sistema drive-thru, nesta quinta (18) e sexta-feira (19).

LINHARES

Em Linhares, o novo lote com novas doses da Coronavac completará a imunização do grupo de idosos de 75 a 79 anos. Até o momento, 342 pessoas com 79 anos foram vacinadas na cidade, o que representa 15 % da população total desta faixa etária, segundo a assessoria de imprensa.

O município possui 2.561 idosos com idade entre 75 e 79 anos. A vacinação segue ordem decrescente de idade, de acordo com a chegada de nova remessa de imunizantes. A vacinação acontecerá na Unidade de Saúde do território do paciente, de acordo com o agendamento realizado pelos agentes de saúde da unidade.

SERVIÇO

Público: primeira dose para os idosos com 79 e 78 anos;

para os idosos com 79 e 78 anos; Agendamento realizado pelos agentes de saúde da unidade;



da unidade; A vacinação acontecerá na Unidade de Saúde do território do paciente.



COLATINA

Em Colatina, as novas doses serão para dar prosseguimento a vacinação com à primeira dose do grupo com idade entre 75 a 79 anos, idosos acamados e com restrições físicas e da segunda dose aos profissionais de saúde e dos idosos de 85 a 89 anos.

Os locais de vacinação ainda serão definidos. A assessoria de imprensa não forneceu a data em que deve ser a imunização e nem mesmo se é necessário algum agendamento.

SERVIÇO

Público: primeira dose do grupo com idade entre 75 a 79 anos, idosos acamados e com restrições físicas e da segunda dose aos profissionais de saúde;



do grupo com idade entre 75 a 79 anos, idosos acamados e com restrições físicas e da aos profissionais de saúde; A data ou a necessidade do agendamento não foram informados pela assessoria da prefeitura.



ARACRUZ

Com a nova remessa de imunizantes, a prefeitura de Aracruz pretende continuar a vacinar os idosos de 75 a 79 anos com a primeira dose e com a segunda dose os idosos acima dessa faixa etária.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou, por meio de nota, que o atendimento é feito de acordo com a hora de chegada desse público-alvo nas Unidades de Saúde e em domicílio para aqueles que possuem dificuldades em ir à unidade de saúde.

SERVIÇO

Público: primeira dose para idosos de 75 a 79 anos e segunda dose para idosos acima dessa faixa etária;



A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde do município;

A data para o retorno da vacinação não foi informada.

SÃO MATEUS

As doses que forem enviadas ao município de São Mateus também serão usadas para continuar a vacinar idosos acima de 75 anos. A ação será realizada no formato drive-thru até a próxima sexta-feira (19), tanto na área rural quanto na área urbana da cidade.

Para receber a vacina, os idosos devem levar um documento com foto, cartão de vacinação ou o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Centro da Cidade, a vacinação acontece no estacionamento da Paróquia Catedral (Av. João XXIII), até às 16h. Em Guriri são três pontos de vacinação: em frente à Capelinha, no Centro de Convivência do Idoso e na Paróquia São Daniel Comboni, até às 15h.

A previsão é que na quinta-feira (18) a ação de imunização continue na região do Nativo. Na sexta-feira (19), a vacinação acontece no Distrito de Nestor Gomes (KM 41), nas Unidades de Saúde do KM 29, Nova Aymorés (KM 35) e região de Paulista. Na segunda-feira (22) a ação segue para as comunidades de Nova Lima e Santa Maria.

Os idosos que não puderem comparecer aos locais de vacinação devem aguardar em suas residências, pois receberão a aplicação em suas casas.