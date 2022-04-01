Usuários relatam instabilidade em sistemas do Banestes

Clientes do Banestes usaram as redes sociais para reclamar dos sistemas do banco nesta quinta-feira (31). Os relatos foram relacionados ao aplicativo, que estaria apresentando problemas, e sobre dificuldades para fazer pagamentos no débito e transações bancárias.
Uma funcionária de empresa relatou que, às 15h30, precisou realizar o pagamento de trabalhadores e a transação bancária não era autorizada por conta de lentidão do sistema. Normalmente a espera dura vinte minutos para que a transferência seja concluída, mas, segundo a mulher, desta vez durou horas.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Banestes confirmou que os sistemas ficaram inoperantes temporariamente, mas que foram restabelecidos por volta das 13 horas. O banco descartou qualquer possibilidade de ataque hacker e informou que a causa do problema foi o rompimento de um cabo de fibra ótica, devido a um acidente em que um poste foi derrubado.
"O Banestes lamenta o transtorno temporário causado aos clientes devido à fatalidade relatada e reforça que as equipes estão à disposição para atendimentos", finalizou, por nota.
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