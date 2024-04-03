Usuários relatam instabilidade de WhatsApp, Facebook e Instagram

Usuários relataram problemas no Facebook, Instagram e WhatsApp Crédito: Divulgação

Usuários das redes sociais Whastapp, Instagram e Facebook relataram queda dos serviços na tarde desta quarta-feira (3). A situação começou por volta das 15h quando os aplicativos pararam de carregar novas postagens e mensagens. Após cerca de 40 minutos algumas pessoas conseguiram voltar a acessar as redes sociais, mas com alguns problemas, como falta de foto de perfil e lentidão.

Além das queixas a respeito dos principais serviços oferecidos pelas redes sociais, há também reclamações sobre o acesso a outras configurações das plataformas.

O portal Downdetector, que monitora os comentários relacionados aos aplicativos de comunicação, registrou aumento considerável de reclamações a partir das 15h desta quarta-feira. Segundo o site, o mais registro de reclamações para o Whatsapp e Facebook é a respeito do envio de mensagens, sendo, respectivamente 61% e 40%.

Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade nesta quarta-feira (3).). Crédito: Reprodução/Downdetector

Já o Instagram recebeu o maior número de identificações de problemas na tentativa dos usuários de entrarem no aplicativo móvel, com 78%.

Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta quarta (3) Crédito: Reprodução|Downdetector

Com a queda de WhatsApp, Instagram e Facebook, o X (antigo Twitter) foi a rede social mais utilizada pelas pessoas para reclamaram por não conseguirem entrar nas três outras plataformas. Os comentários foram tantos que o Whatsapp apareceu entre os assuntos mais comentados do X.