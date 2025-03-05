Uso de IA e Live Chat colocam a Rede Gazeta na final do "Oscar da Mídia" 2025

INMA Global Media Awards Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede Gazeta é finalista do Media Global Awards, premiação promovida pela Internacional Media News Association (INMA). Trabalhos capixabas concorrem em duas categorias: melhor uso de IA para produtividade, e formato mais criativo de anúncio. Os finalistas foram anunciados na manhã desta quarta-feira (05).

Na primeira categoria, o site HZ foi selecionado pela iniciativa de uso de inteligência artificial para reviews de cinema. Através de um software, a equipe de entretenimento de A Gazeta criou um avatar da repórter Aline Almeida, para dar mais agilidade à gravação de resenhas cinematográficas. Todo o trabalho e roteirizado e editado por humanos.

A gerente de Entretenimento, Lethicia Ribeiro, vê com entusiasmo as participações de profissionais de HZ e do Em Movimento nos dois trabalhos destacados pelo INMA nesta edição da premiação - que pode ser considerada o "Oscar" dentre os reconhecimentos mundiais à mídia, focada em inovação.

“Ter iniciativas realizadas pela equipe de Entretenimento da Rede Gazeta reconhecidas entre as melhores do mundo nos enche de muito orgulho e só confirma o potencial dos nossos talentosos profissionais, que levam a sério a paixão de divertir as pessoas com empenho, informação de qualidade e visão inovadora sempre aguçada", enfatiza a gerente.

O trabalho de HZ concorre com projetos de veículos regionais de outros quatro países: Alemanha, Áustria, EUA e Noruega.

Inovação para o mercado

Na categoria que abrange iniciativas inovadoras para anúncios/publicidades, a Rede Gazeta emplacou o projeto "Chat de live commerce", desenvolvido em 2024 como uma das entregas do Programa de Inovação Reinventa. Após mais de seis meses de ideação, modulação e apresentação ao mercado anunciante, uma equipe que reuniu integrantes de diferentes áreas da empresa desenvolveu um novo produto, direcionado aos clientes, para impulsionar e engajar anúncios na TV aberta. O piloto foi posto em prática no programa Em Movimento, da TV Gazeta.

O trabalho tem como concorrentes produtos desenvolvidos em Redações da Áustria, da Alemanha, dos EUA e também do Brasil, sendo um dos indicados o jornal Folha de S. Paulo.

Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, estar no seleto grupo dos veículos mais inovadores do mundo pelo segundo ano seguido coroa os esforços que vêm sendo feitos pelo grupo capixaba para se manter relevante e conectado à audiência e ao mercado.

"O segmento de mídia vem se transformando numa velocidade avassaladora. Para nós, que somos uma empresa de comunicação regional, e que temos como DNA essa conexão com o Espírito Santo há quase 100 anos, ver iniciativas que dialogam com as novas tecnologias e tendências globais sendo reconhecidas é algo a ser celebrado desde já. Estamos muito orgulhosos dos nossos talentos e do que estamos conseguindo entregar ao público e aos nossos parceiros", destaca Marcello.

Estratégia reconhecida

O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, faz coro a Marcello e destaca, também, o engajamento dos times no desenvolvimento de abordagens e soluções inovadoras. Para ele, a presença em duas categorias da premiação "não é mero acaso".

"É um orgulho ver nossos projetos listados entre os mais inovadores do mundo em diversas categorias nos últimos 3 anos. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso contínuo de atender melhor nossa audiência e anunciantes. Ter projetos destacados globalmente demonstra que estamos na vanguarda, impulsionando mudanças positivas em diferentes frentes de trabalho", frisa Dudu.

A editora de HZ, Marcella Scaramella, também celebra a indicação: "Muito, mas muito feliz com esse resultado. É a coroação de muita dedicação e amor pelo que fazemos diariamente. A inovação tem permeado cada vez mais o nosso trabalho, então a nossa busca é constante por formatos diferentes, que otimizem a nossa produção e, principalmente, nos aproximem do público. Além disso, a Aline já chegou na equipe com esse perfil curioso, antenado e visão inovadora, isso foi fundamental", observa.

Os vencedores do Media Global Awards serão conhecidos no dia 22 de maio, em cerimônia durante o Congresso Mundial do INMA, em Nova Iorque.