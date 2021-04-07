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3 mil vagas

Último dia de inscrições para o programa CNH Social no ES

Para se inscrever, é necessário estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, antigo CadÚnico. As inscrições terminam às 23h59 desta quarta-feira (7), veja como garantir uma das vagas

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:05

Publicado em 

07 abr 2021 às 15:05
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES
Também serão abertas, ainda neste ano, mais 2.500 vagas na 2ª fase do programa CNH Social Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil
Termina às 23h59 desta quarta-feira (7) o prazo para as inscrições para a 1ª fase do programa CNH Social 2021 no Espírito Santo. Nesta fase, foram disponibilizadas pelo governo do Estado um total de 3 mil vagas de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita nessa fase.
Veja o que é preciso para se inscrever:
  • O interessado deve estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (antigo CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses até o dia 12 de fevereiro de 2021;
  • Ter no mínimo 18 anos completos no momento da inscrição;
  • Residir no Espírito Santo;
  • Ter renda familiar de até dois salários mínimos;
  • Não estar judicialmente impedido de ter a CNH.
Serão reservadas 5% das inscrições para as pessoas com deficiência. O resultado da 1ª fase será divulgado no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) no próximo dia 13 de abril, às 12 horas. Para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado.
No dia 1º de junho, às 12 horas, será divulgada uma chamada única de suplentes no site do Detran-ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

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2ª FASE EM JUNHO

Também serão abertas, ainda neste ano, mais 2.500 vagas na 2ª fase do programa, em junho, e outras 2.500 na 3ª fase, em setembro, totalizando 8 mil carteiras de motorista e um investimento de R$ 11 milhões em 2021.
“Como em todos os anos, a procura pelas vagas do programa CNH Social é grande e isso reflete a importância da habilitação e qualificação profissional dos condutores como oportunidade de geração de emprego e renda neste momento de pandemia”, destaca o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira

INSCRIÇÃO

O interessado deverá acessar o site www.detran.es.gov.br, na aba 'CNH Social', à esquerda, e inserir na área de inscrição as informações pessoais solicitadas. Todos os dados informados devem conferir, precisamente, com as informações do Cadastro Único.
O candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções: primeira habilitação categoria A (moto) ou primeira habilitação B (carro) para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista. Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar adição de categoria A (moto), adição de categoria B (carro), mudança para categoria D (exemplo: van e ônibus) ou mudança de categoria E (exemplo: caminhão e carreta).

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