Três pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro

Três pessoas ficaram feridas após um acidente na noite deste domingo (2), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no bairro BNH. O capotamento aconteceu no trevo conhecido como “bolo de noiva”. Uma pessoa ficou presa às ferragens.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 23h30 e, ao chegar ao local, os militares encontraram duas vítimas fora do veículo, que foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia. Logo após, resgataram uma terceira vítima que estava presa às ferragens e foi socorrida com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também levada ao hospital.
Ainda de acordo com os Bombeiros, houve ainda uma quarta vítima, mas que não teve nenhum ferimento. A Polícia Militar esteve no local. O estado de saúde das vítimas não foi informado.