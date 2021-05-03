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Sul do ES

Três pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro

O capotamento aconteceu no trevo do bairro BNH, na noite deste domingo (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima ficou presa às ferragens
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 mai 2021 às 12:31

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:31

O capotamento aconteceu no trevo do bairro BNH, na noite deste domingo (2)
Três pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta
Três pessoas ficaram feridas após um acidente na noite deste domingo (2), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no bairro BNH. O capotamento aconteceu no trevo conhecido como “bolo de noiva”. Uma pessoa ficou presa às ferragens.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 23h30 e, ao chegar ao local, os militares encontraram duas vítimas fora do veículo, que foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia. Logo após, resgataram uma terceira vítima que estava presa às ferragens e foi socorrida com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também levada ao hospital.
Ainda de acordo com os Bombeiros, houve ainda uma quarta vítima, mas que não teve nenhum ferimento. A Polícia Militar esteve no local. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

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