Tradicional puxada de rede rende belo exemplar de robalo em Vila Velha

Nas primeiras horas da manhã a ‘puxada de rede’, uma antiga modalidade de pesca comunitária, fez jus ao nome dado à prática quando pescadores e moradores, juntos, puxam as redes cheias de peixes de dentro do mar na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Foi o que ocorreu na manhã desta quarta-feira (29).

O apoio entre quem mora e quem pesca na região rendeu ainda a captura de uma espécie de peixe raramente apanhada pelos pescadores que estavam no local: o robalo. Quando perceberam que havia um peixe dos mais nobres, os "puxadores" precisaram de mais ajuda para puxar a rede, visto o "peso extra". Pessoas que passavam na praia correram para a areia e deram uma mãozinha. O momento de cooperação rendeu registros do fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros. Veja abaixo: