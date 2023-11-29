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A puxada de rede trouxe fartura na orla de Vila Velha aos pescadores e moradores Ricardo Medeiros
Fotojornalismo

Tradicional puxada de rede rende belo exemplar de robalo em Vila Velha

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29), pecadores e populares foram surpreendidos com o peixe nobre e incomum em meio as demais espécies

Redação de A Gazeta

Publicado em

29 nov 2023 às 17:48
A puxada de rede trouxe fartura na orla de Vila Velha aos pescadores e moradores Crédito: Ricardo Medeiros
Nas primeiras horas da manhã a ‘puxada de rede’, uma antiga modalidade de pesca comunitária, fez jus ao nome dado à prática quando pescadores e moradores, juntos, puxam as redes cheias de peixes de dentro do mar na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Foi o que ocorreu na manhã desta quarta-feira (29).
O apoio entre quem mora e quem pesca na região rendeu ainda a captura de uma espécie de peixe raramente apanhada pelos pescadores que estavam no local: o robalo. Quando perceberam que havia um peixe dos mais nobres, os "puxadores" precisaram de mais ajuda para puxar a rede, visto o "peso extra". Pessoas que passavam na praia correram para a areia e deram uma mãozinha. O momento de cooperação rendeu registros do fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros. Veja abaixo:
#01
Na puxada de rede, tradicionalmente tainhas, pescadas e sardinhas são as espécies mais comuns Crédito: Ricardo Medeiros
#02
O robalo é incomum na região, visto que a espécie habita manguezais e regiões de "boca de rio" Crédito: Ricardo Medeiros
#03
A puxada de rede é uma tradição em Vila Velha, especialmente na região da Colônia dos Pescadores Crédito: Ricardo Medeiros
#04
Além do alimento, os peixes ajudam na renda dos pescadores e chamam a atenção dos banhistas Crédito: Ricardo Medeiros
#05
O robalo é considerado um dos peixes mais nobres para o consumo humano e chega a pesar mais de 10 quilos Crédito: Ricardo Medeiros
#06
É preciso fazer muita força para conseguir puxar a rede do mar, principalmente se a pescaria for com muita fartura Crédito: Ricardo Medeiros
#07
Tradicionalmente, a puxada de rede acontece na região da Praia de Itaparica Crédito: Ricardo Medeiros
#09
Muitas vezes os peixes sã vendidoa na areia da praia aos interessados em comprar um pescado fresco Crédito: Ricardo Medeiros

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