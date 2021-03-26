Trabalhadores realizam protesto na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Um protesto na altura da entrada para o bairro Resistência chegou a obstruir parcialmente um trecho da Rodovia Serafim Derenzi, uma das mais importantes de Vitória. A manifestação é realizada por trabalhadores da limpeza pública de cidade.
Devido à manifestação, o fluxo de veículos foi comprometido e a Guarda de Trânsito Municipal está no local e acompanha a situação. A manifestação ocorre em frente à sede da empresa Corpus Saneamento e Obras.
Segundo a Guarda de Trânsito, já não há mais obstrução e os manifestantes estão concentrados à margem da pista. "A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa, por meio da Guarda Civil Municipal de Vitória, que os manifestantes não estão ocupando a via. Equipes de Trânsito da GCMV estão no local para dar apoio na fluidez pela rodovia Serafim Derenzi", diz a nota.
Em nota, a Polícia Militar informou que policiais acompanharam a manifestação que ocorreu no bairro Resistência, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (26). No local, os manifestantes liberaram a via e disseram que iriam esperar em frente a uma empresa o resultado de uma reunião.
RESPOSTA DA EMPRESA
A Corpus, por meio da assessoria de imprensa, informou "que sempre pautou sua atuação no estrito cumprimento das leis vigentes, bem como nunca deixou de cumprir o acordo de convenção coletiva firmado com os mesmos. E, ao contrário das errôneas informação passadas pelo Sindilimpe aos funcionários, em nenhum momento a empresa se negou a cumprir a legislação trabalhista", diz a empresa no comunicado.