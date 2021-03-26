Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Trabalhadores realizam protesto na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

O ato acontece em frente à sede da empresa responsável pela coleta de lixo da Capital, na altura da entrada para o bairro Resistência. A Guarda de Trânsito está no local e informou que a rodovia chegou a ficar bloqueada, mas já está liberada

Publicado em 26 de Março de 2021 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2021 às 09:56
Vitória
Trabalhadores da limpeza urbana fazem protesto na Rodovia Serafim Derenzi em Vitória Crédito: Internauta
Um protesto na altura da entrada para o bairro Resistência chegou a obstruir parcialmente um trecho da Rodovia Serafim Derenzi, uma das mais importantes de Vitória. A manifestação é realizada por trabalhadores da limpeza pública de cidade.
Devido à manifestação, o fluxo de veículos foi comprometido e a Guarda de Trânsito Municipal está no local e acompanha a situação. A manifestação ocorre em frente à sede da empresa Corpus Saneamento e Obras.
Segundo a Guarda de Trânsito, já não há mais obstrução e os manifestantes estão concentrados à margem da pista. "A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa, por meio da Guarda Civil Municipal de Vitória, que os manifestantes não estão ocupando a via. Equipes de Trânsito da GCMV estão no local para dar apoio na fluidez pela rodovia Serafim Derenzi", diz a nota. 
Em nota, a Polícia Militar informou que policiais acompanharam a manifestação que ocorreu no bairro Resistência, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (26). No local, os manifestantes liberaram a via e disseram que iriam esperar em frente a uma empresa o resultado de uma reunião.  

RESPOSTA DA EMPRESA

A Corpus, por meio da assessoria de imprensa, informou "que  sempre pautou sua atuação no estrito cumprimento das leis vigentes, bem como nunca deixou de cumprir o acordo de convenção coletiva firmado com os mesmos. E, ao contrário das errôneas informação passadas pelo Sindilimpe aos funcionários, em nenhum momento a empresa se negou a cumprir a legislação trabalhista", diz a empresa no comunicado. 

Veja Também

ES restringe e suspende linhas de ônibus que atendam praias neste sábado

Líder em cloroquina, Vitória tem taxa de mortes por Covid 46% maior que a do país

Motoristas de aplicativos relatam até 7 assaltos por dia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados