Trabalhadores realizam protesto na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Trabalhadores da limpeza urbana fazem protesto na Rodovia Serafim Derenzi em Vitória Crédito: Internauta

Rodovia Serafim Derenzi, uma das mais importantes de Um protesto na altura da entrada para o bairro Resistência chegou a obstruir parcialmente um trecho da, uma das mais importantes de Vitória . A manifestação é realizada por trabalhadores da limpeza pública de cidade.

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Devido à manifestação, o fluxo de veículos foi comprometido e a Guarda de Trânsito Municipal está no local e acompanha a situação. A manifestação ocorre em frente à sede da empresa Corpus Saneamento e Obras.

Segundo a Guarda de Trânsito, já não há mais obstrução e os manifestantes estão concentrados à margem da pista. "A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa, por meio da Guarda Civil Municipal de Vitória, que os manifestantes não estão ocupando a via. Equipes de Trânsito da GCMV estão no local para dar apoio na fluidez pela rodovia Serafim Derenzi", diz a nota.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais acompanharam a manifestação que ocorreu no bairro Resistência, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (26). No local, os manifestantes liberaram a via e disseram que iriam esperar em frente a uma empresa o resultado de uma reunião.

RESPOSTA DA EMPRESA