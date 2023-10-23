Obra seria de drenagem pluvial, segundo explicou procurador-geral de Fundão Crédito: Tarciane Vasconcelos

Um homem de 73 anos morreu soterrado em uma obra no Centro de Fundão, na tarde desta segunda-feira (23). Segundo o procurador-geral do município, Gelson Antônio do Nascimento, Paulino Tomé trabalhava na Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos, uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Prefeitura. Outra pessoa também se feriu, mas já recebeu alta do hospital.

A obra, conforme explicou, foi iniciada também nesta segunda e tinha o intuito de melhorar a drenagem pluvial da região. Ela estava prevista no plano de ações da Secretaria de Obras de Fundão.

“O município encaminhou uma equipe com psicóloga e assistente social para dar o apoio necessário à família da vítima, e tudo que estiver ao nosso alcance neste momento difícil a gente vai fazer”, avaliou o procurador.

Em entrevista à TV Gazeta, o gerente municipal de Defesa Civil, Valfran de Oliveira Nunes, disse que o corpo de Paulino foi encontrado em uma vala, mas ainda não é possível afirmar se ele trabalhava dentro dela. “Essa vítima estava com uma parte da sua perna soterrada – parte do corpo não estava –, e o que observamos é que ela provavelmente tomou uma pancada na cabeça. Sobre isso, só a perícia da Polícia Civil poderá dar a resposta", frisou.

Nesta terça-feira (24), a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na tarde de segunda-feira (23) para uma ocorrência de acidente de trabalho com morte na BR 101, no Centro de Fundão. O corpo do homem de 73 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As diligências e as investigações estão em andamento na Delegacia de Polícia de Fundão e outros detalhes não serão repassados, segundo a corporação.

Trabalhador morre soterrado em obra da Prefeitura de Fundão

Nesta terça-feira (24), a Eco101 informou, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), que equipes da concessionária foram acionadas na segunda-feira, às 13h11, para atenderem ocorrência em obra próxima ao km 230 da BR 101, em Fundão. Recursos da concessionária (ambulância e viatura de inspeção) além de Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Polícia Civil estiveram no local. Uma pessoa faleceu no local.

A Eco101 disse que a obra não foi autorizada pela concessionária, e ressaltou que, se tratando de obra irregular, assim que tomou conhecimento, procedeu com a notificação dos responsáveis.

O que diz a terceirizada

A Gazeta entrou em contato com a Fortaleza Ambiental, que se posicionou por meio de um comunicado. A empresa destacou que as causas do acidente continuam sendo apuradas e serão confirmadas "após a entrega do laudo pericial pelas autoridades competentes".

"Registramos nosso total compromisso com as normas de segurança e lamentamos a fatalidade ocorrida. Toda assistência necessária está sendo ofertada a família. A empresa reitera suas condolências aos amigos e familiares do Sr. Paulino Tomé", pontuou.

Prefeitura se solidariza

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Nas redes sociais, a administração municipal se solidarizou com amigos e familiares da vítima e lamentou o acidente (veja abaixo)