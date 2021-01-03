"Toda mudança de era histórica é marcada por uma pandemia"

O que o motivou a escrever sobre o assunto?
Estamos entrando em uma nova era?
E como a pandemia entra neste contexto?
Não existe pandemia sem fake news?
Isto ocorreu em outras?
No seu livro, o senhor relata que esta é uma pandemia que já se sabia que aconteceria.
Por quê?
São tradições milenares.
Porque é preciso entender a história da China para entender a pandemia?
Como?
As mudanças também vão ocorrer na forma de viver e trabalhar?
Quais?
O senhor é membro do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC/SP. O que é o passado, presente e o futuro?
Por quê?
O que esperar no pós-Covid?
O que o senhor tem observado?
Covid-19: antes e depois
O autor do livro é Nilson Pereira Baptista, mestre em gestão empresarial pela UTAD/Portugal, pesquisador do NEF - Núcleo de Estudos do Futuro da PUC/SP, pós-graduado em Análise de Sistemas pela PUC/RJ, consultor, instrutor e auditor interno de grandes empresas nacionais e internacionais atuando em sustentabilidade, gestão de stakeholders e sistemas de gestão baseados em normas internacionais. O livro foi editado pela Lisbon International Press.