"Toda mudança de era histórica é marcada por uma pandemia"

Uma nova era é sempre marcada por uma mudança. Viemos da Pré-História, com o advento da escrita, passamos para a Idade Antiga. Com a queda do Império Romano do Ocidente, ingressamos na Idade Média. Logo depois, com a queda de Constantinopla tem-se o início da Idade Moderna, que se encerra com a Revolução Francesa, dando início a Idade Contemporânea, que é a que vivemos e que, no futuro, deverá receber outro nome. A mudança de era é um indicativo de natureza histórica. O que ocorre é que toda vez que está acontecendo uma mudança de era histórica, o mundo vive um período de turbulência incomum. E nós estamos vivendo neste mundo turbulento, estranho, com coisas do passado se manifestando com imensa força, com o futuro já se aproximando em alta velocidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, próximo à queda do Império Romano do Ocidente, com a sociedade vivenciando um conjunto de certezas ruindo, não de uma hora para outra, mas ao longo do tempo. Fato que se repete na Idade Média para a Moderna, com reis que eram meros senhores feudais se tornando grandes figuras, e depois caindo - na entrada da Idade Contemporânea - porque a burguesia queria assumir o poder. Nasce a democracia, tendo o capitalismo como seu o sistema econômico, assim como o mercantilismo era o sistema econômico para o absolutismo.