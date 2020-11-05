Tenente da Polícia Militar realiza projeto de resgate musical em Alegre

Um tenente músico da Polícia Militar está resgatando a memória dos tempos áureos da cultura de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Marco Aurélio Oliveira desenvolveu um projeto que recupera mais de 60 anos da memória musical da cidade. Para isso, um CD é produzido para eternizar as canções.
De acordo com o tenente Marco Aurélio que também nasceu em Alegre e atualmente reside em Vitória a ideia de desenvolver esse projeto é antiga. Existe há cerca de 30 anos, desde quando ele estudava música na Banda Lira Carlos Gomes, uma das muitas que Alegre já teve.
No projeto, intitulado Memória Musical Du Alegre, canções históricas compostas por músicos alegrenses de meados do século passado, entre eles Saint Clair Pinheiro, Paulo Abreu e Wilson Laerte, foram resgatadas.
Durante a pandemia do novo coronavírus, com a parada das atividades, o oficial voltou à atenção para o projeto e começou a fazer as gravações. São chorinhos, valsas, músicas da bossa nova e do fox trot, mesclando arranjos novos e originais.
Esse projeto tem uma importância significativa no que diz respeito ao resgate histórico e cultural destas obras, que jamais podem cair no esquecimento, pois são composições de inegável valor, verdadeiros patrimônios da cultura brasileira, completou.
O objetivo, segundo o tenente, é fazer o registro, divulgação e perpetuação destas obras musicais para todos que apreciam a boa música. O trabalho está sendo viabilizado por meio de uma campanha de financiamento coletivo que vai até o próximo sábado (07). Conheça mais sobre o projeto através do link da Benfeitoria.