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Chuva

Temporal eleva nível de córregos no interior de Iconha

Na localidade de Nova Esperança uma árvore caiu durante a chuva na tarde desta quinta-feira (03) e fechou uma estrada. A prefeitura já está providenciando a liberação da via

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:38
Córrego do Lopes, interior de Iconha
Córrego do Lopes, interior de Iconha Crédito: Rosana Marinho
Uma chuva forte na tarde desta quinta-feira (03) elevou o nível dos córregos do interior de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Comunidades de Córrego do Lopes, Duas Barras e Nova Esperança foram as mais atingidas pela chuva. Segundo a prefeitura do município, houve queda de árvore em uma estrada, mas não foram registrados danos em residências ou inundações.
A moradora de Córrego do Lopes, Rosana Marinho, registrou o volume de água no córrego que corta a localidade depois do temporal que atingiu a região por volta das 14h.
Em Nova Esperança, outra localidade de Iconha, uma árvore caiu no meio da estrada. A Defesa Civil e a prefeitura foram acionadas para desobstruir a pista.
Queda de árvore em Nova Esperança
Queda de árvore em Nova Esperança Crédito: Divulgação/PMI
De acordo com o município, o nível do rio que corta o Centro da cidade, chegou a  subir após a chuva, mas já está normalizado e não há riscos de alagamentos.

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