Temporal eleva nível de córregos no interior de Iconha

Uma chuva forte na tarde desta quinta-feira (03) elevou o nível dos córregos do interior de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Comunidades de Córrego do Lopes, Duas Barras e Nova Esperança foram as mais atingidas pela chuva. Segundo a prefeitura do município, houve queda de árvore em uma estrada, mas não foram registrados danos em residências ou inundações.
A moradora de Córrego do Lopes, Rosana Marinho, registrou o volume de água no córrego que corta a localidade depois do temporal que atingiu a região por volta das 14h.
Em Nova Esperança, outra localidade de Iconha, uma árvore caiu no meio da estrada. A Defesa Civil e a prefeitura foram acionadas para desobstruir a pista.
De acordo com o município, o nível do rio que corta o Centro da cidade, chegou a subir após a chuva, mas já está normalizado e não há riscos de alagamentos.