Temporal alaga ruas, invade lojas e deixa moradores ilhados em Pinheiros

Publicado em 23 de março de 2026 às 11:02
Um forte temporal que atingiu Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (23), provocou alagamentos em diversas ruas e fez com que a água invadisse estabelecimentos comerciais. De acordo com a Defesa Civil Municipal, ainda não há um levantamento oficial do volume de chuva, mas a situação é considerada crítica em algumas regiões da cidade.
Imagens enviadas por moradores mostram ruas completamente alagadas, com carros quase submersos e pessoas ilhadas. Em um dos vídeos, a água invade uma loja e cobre o piso do estabelecimento.
Segundo a Defesa Civil, equipes realizaram o resgate de um casal de idosos e prestaram atendimento a uma pessoa com deficiência. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos. A avaliação completa dos impactos será feita após o nível da água baixar.
A Prefeitura de Pinheiros informou que obras de macrodrenagem estão em andamento desde setembro de 2025, com o objetivo de reduzir os alagamentos no município. Segundo a administração, as intervenções visam eliminar pontos recorrentes de inundação e garantir mais segurança e mobilidade para a população.
As obras estão divididas em três etapas:
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