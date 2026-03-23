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Temporal alaga ruas, invade lojas e deixa moradores ilhados em Pinheiros

Defesa Civil Municipal considera situação crítica em algumas regiões; ninguém ficou ferido

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 11:02

Um forte temporal que atingiu Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (23), provocou alagamentos em diversas ruas e fez com que a água invadisse estabelecimentos comerciais. De acordo com a Defesa Civil Municipal, ainda não há um levantamento oficial do volume de chuva, mas a situação é considerada crítica em algumas regiões da cidade.

Imagens enviadas por moradores mostram ruas completamente alagadas, com carros quase submersos e pessoas ilhadas. Em um dos vídeos, a água invade uma loja e cobre o piso do estabelecimento.

Segundo a Defesa Civil, equipes realizaram o resgate de um casal de idosos e prestaram atendimento a uma pessoa com deficiência. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos. A avaliação completa dos impactos será feita após o nível da água baixar.

A Prefeitura de Pinheiros informou que obras de macrodrenagem estão em andamento desde setembro de 2025, com o objetivo de reduzir os alagamentos no município. Segundo a administração, as intervenções visam eliminar pontos recorrentes de inundação e garantir mais segurança e mobilidade para a população.

As obras estão divididas em três etapas:

Etapa Amarela: primeiro trecho da Rua João Emanoel Gagno e primeiro trecho da Rua Atílio Vivacqua;

primeiro trecho da Rua João Emanoel Gagno e primeiro trecho da Rua Atílio Vivacqua; Etapa Azul: segundo trecho da Rua João Emanoel Gagno;

Etapa Verde: segundo trecho da Rua Atílio Vivacqua, além das ruas Carlos Castro, General Rondon, Gil Veloso, Senador Eurico Resende e da Avenida Setembrino Pelissari.

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