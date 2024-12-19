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Granizo e ventania

Tempestade derruba árvores e destrói casa em Venda Nova do Imigrante

Uma árvore que caiu chegou a obstruir uma estrada, que já foi liberada; outra, destruiu um imóvel, que foi interditado, mas ninguém se feriu

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 09:16

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

19 dez 2024 às 09:16
Chuvas derrubam árvore em cima de casa em Venda Nova do Imigrante
Árvore destruiu telhado de casa após chuvas no município Crédito: Divulgação / Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante
Uma tempestade que atingiu Venda Nova do Imigrante na tarde de terça-feira (17) causou danos no município. A chuva forte, acompanhada de granizo e ventos intensos, derrubou uma árvore, que atingiu uma residência no bairro Tapera, causando danos estruturais ao imóvel. Ninguém se feriu. A Defesa Civil Municipal disse que a residência foi interditada e a família afetada foi orientada a se retirar temporariamente até o reparo do local.
Na estrada que liga o campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Venda Nova do Imigrante a Lavrinhas também foi registrada uma queda de árvore, que obstruiu a passagem no local. A remoção dela já foi realizada e a via está liberada.
Outra árvore caiu em Lavrinhas, obstruindo a estrada
Outra árvore caiu em Lavrinhas, obstruindo a estrada Crédito: Divulgação / Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante
Segundo o gerente da Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante, Gleidson Ferreira, os trabalhos de avaliação e mitigação dos riscos foram retomados nesta quarta-feira (18).
"Ontem (17), durante a vistoria, enfrentamos chuvas intensas e identificamos estalos em árvores próximas, indicando risco de novas quedas. Nossa prioridade foi resguardar as vidas. Hoje, realizamos o mapeamento dos riscos de queda de outras árvores e avaliamos os danos causados na estrutura do imóvel. Informamos à Secretaria de Assistência Social, que já está acompanhando de perto a situação da família. O Corpo de Bombeiros está nos apoiando com o corte das árvores que representam risco", disse.

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