Tempestade derruba árvores e destrói casa em Venda Nova do Imigrante

Árvore destruiu telhado de casa após chuvas no município Crédito: Divulgação / Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

Uma tempestade que atingiu Venda Nova do Imigrante na tarde de terça-feira (17) causou danos no município. A chuva forte, acompanhada de granizo e ventos intensos, derrubou uma árvore, que atingiu uma residência no bairro Tapera, causando danos estruturais ao imóvel. Ninguém se feriu. A Defesa Civil Municipal disse que a residência foi interditada e a família afetada foi orientada a se retirar temporariamente até o reparo do local.

Na estrada que liga o campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Venda Nova do Imigrante a Lavrinhas também foi registrada uma queda de árvore, que obstruiu a passagem no local. A remoção dela já foi realizada e a via está liberada.

Outra árvore caiu em Lavrinhas, obstruindo a estrada Crédito: Divulgação / Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

Segundo o gerente da Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante, Gleidson Ferreira, os trabalhos de avaliação e mitigação dos riscos foram retomados nesta quarta-feira (18).