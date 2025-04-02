Suspeitos de tentar matar dono de hotel em Vitória vão a julgamento

O dono do hotel estava no próprio quarto quando acabou a luz e ele foi esfaqueado quando se preparava para verificar o ocorrido Crédito: Poliana Alvarenga/TV Gazeta

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, vai atuar pela condenação dos réus pelo crime de tentativa de homicídio qualificado: por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra pessoa idosa.

Caso

O crime ocorreu no dia 31 de março de 2022, no Hotel da Ilha, de propriedade de Juan Aurélio. Na ocasião, os réus Carlos de Matos Lopes, Davi da Purificação Neves e Gabrielly de Paula Batista (companheira de Carlos), a mando de Macário Almeida Souza da Silva, deram várias facadas contra a vítima.

Conforme a denúncia do MPES, Macário possuía dívidas com Juan Aurélio referentes ao aluguel de um bar na parte térrea do hotel. O réu, insatisfeito com as cobranças, planejou o assassinato para se livrar da obrigação financeira.

No dia do crime, Macário desligou toda a iluminação do hotel, já que o disjuntor de energia se localizava no bar, para facilitar a ação dos comparsas. Carlos, Davi e Gabrielly entraram no local e foram até o quarto da vítima, que imaginou ser hóspedes reclamando da falta de energia.

Ao abrir a porta, Gabrielly iluminou o local com a lanterna do celular, enquanto Carlos esfaqueou a vítima e Davi ficou na contenção para garantir a execução do crime. Além da faca usada no crime, Carlos também estava uma arma de brinquedo.

Após ser ferida, a vítima se fingiu de morta e conseguiu ser socorrida posteriormente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e conseguiu assim sobreviver ao crime.

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