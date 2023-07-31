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Fenômeno no céu

Superlua: evento de observação na Fonte Grande terá música e trilha

A unidade de conservação ficará de portas abertas das 17h às 22h desta terça-feira (1°). Não é necessário agendamento para participar

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 15:45
Superlua em composição com as comunidades de Argolas, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha
Superlua sobre as comunidades de Argolas, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um novo evento de observação da Superlua – quando a lua cheia fica próxima da Terra, ligeiramente maior e mais brilhante do que as demais – vai ocorrer no Parque da Fonte Grande, em Vitória, com uma programação que inclui desde música ao vivo até trilha noturna. 
A unidade de conservação ficará de portas abertas das 17h às 22h desta terça-feira (1º). Haverá música ao vivo com o cantor Deivison Siqueira, que tocará rock nacional, reggae e MPB. Não é necessário agendamento para participar.
Maior superlua do ano registrada em Vitória
Maior superlua do ano registrada em Vitória ocorreu no início de julho Crédito: Vitor Jubini
Em caso de chuva ou em situação de tempo muito nublado, a visualização não será possível e o evento não ocorrerá.

Trilha noturna

Para quem curte fazer trilha, uma novidade: de forma inédita e ainda durante o fenômeno da Superlua, será possível participar de uma trilha noturna e fazer também a contemplação da lua cheia do Mirante do Sumaré.
A caminhada, que ocorrerá das 19h às 21h, vai partir da sede administrativa do parque. A inscrição será feita na hora, mas as vagas são limitadas. É possível obter mais informações pelo (27) 98154-0185 (WhatsApp).

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