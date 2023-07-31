Superlua: evento de observação na Fonte Grande terá música e trilha

Superlua sobre as comunidades de Argolas, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um novo evento de observação da Superlua – quando a lua cheia fica próxima da Terra, ligeiramente maior e mais brilhante do que as demais – vai ocorrer no Parque da Fonte Grande, em Vitória , com uma programação que inclui desde música ao vivo até trilha noturna.

A unidade de conservação ficará de portas abertas das 17h às 22h desta terça-feira (1º). Haverá música ao vivo com o cantor Deivison Siqueira, que tocará rock nacional, reggae e MPB. Não é necessário agendamento para participar.

Maior superlua do ano registrada em Vitória ocorreu no início de julho Crédito: Vitor Jubini

Em caso de chuva ou em situação de tempo muito nublado, a visualização não será possível e o evento não ocorrerá.

Trilha noturna

Para quem curte fazer trilha, uma novidade: de forma inédita e ainda durante o fenômeno da Superlua, será possível participar de uma trilha noturna e fazer também a contemplação da lua cheia do Mirante do Sumaré.