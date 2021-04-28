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Subsecretário fala sobre o atraso na vacinação contra a Covid-19; acompanhe

Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde, concede entrevista à CBN Vitória para falar sobre a imunização contra a doença no Estado e o interesse do governo em comprar doses da vacina brasileira Butanvac

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:14

Publicado em 

28 abr 2021 às 10:14
No Espírito Santo, já são 430.940 casos confirmados da Covid-19 e 9.320 óbitos. Das doses de vacina recebidas, 1.048.847 já foram distribuídas, 662.586 aplicadas em 1ª dose, e 224.675 aplicadas em 2ª dose. Mas o ritmo da imunização no Estado pode ser prejudicado, porque o cronograma de entrega de doses foi atrasado. O Estado, na tentativa de reverter o problema, procura negociar com laboratórios para comprar imunizantes diretamente. O governador Renato Casagrande, nesta terça-feira (27), formalizou a intenção de adquirir a Butanvac, vacina do Butantan que ainda está em fase de testes. Mas com o ritmo da vacinação diminuindo, como conter uma nova onda da Covid-19? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, ajuda a responder a questão. Acompanhe ao vivo:

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