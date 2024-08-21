Sorte no ES: mais um apostador fatura na Lotofácil, dessa vez em Cariacica

Parece que a sorte se instaurou no Espírito Santo: depois de um apostador de Colatina ganhar sozinho mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil, na última segunda-feira (19), foi a vez de uma pessoa de Cariacica receber uma bolada, no sorteio de terça-feira (20): o felizardo ou felizarda marcou as 15 dezenas, levando exatos R$ 410.013,65.
A aposta simples foi realizada em uma loteria do bairro Alto Lage. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas no concurso 3186 da Lotofácil foram: 01, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 25.
Outra aposta também marcou 15 acertos, no Piauí, e também levou os mais de R$ 410 mil. Mas lá o ganhador não vai faturar tudo sozinho, já que foi feito um bolão com sete cotas.
No caso de 12 acertos, 146.897 apostas receberam R$ 12 cada. Por fim, 609.148 apostas acertaram 11 dezenas, com prêmio de R$ 6 cada.