Sorte no ES: mais um apostador fatura na Lotofácil, dessa vez em Cariacica

Apostador de Cariacica ganhou sozinho mais de R$ 410 mil no sorteio da última terça-feira (20) Crédito: Reprodução

A aposta simples foi realizada em uma loteria do bairro Alto Lage. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas no concurso 3186 da Lotofácil foram: 01, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 25.

Outra aposta também marcou 15 acertos, no Piauí, e também levou os mais de R$ 410 mil. Mas lá o ganhador não vai faturar tudo sozinho, já que foi feito um bolão com sete cotas.

Além disso, 331 apostas acertaram 14 dezenas, com prêmio de R$ 742,08 cada. Para 13 acertos, 13.236 apostas ganharam R$ 30 cada.