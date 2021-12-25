Sobreviventes da Covid-19 comemoram Natal ao lado das famílias no ES

Para a maioria das pessoas, o Natal é sinônimo de uma noite de muita alegria e união – mas, neste ano, a data se tornou ainda mais especial para aqueles que lutaram bravamente contra a Covid-19 para sobreviver. É o caso de dois capixabas: um passou mais de dez dias internado na UTI e outro chegou a ficar em coma

O jornalista Dellarey Naegele Filho, em destaque, e a netinha Luísa à direita Crédito: Ari Melo | Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

O jornalista Dellarey Naegele Filho esteve internado durante quatro meses, sendo boa parte completamente inconsciente, à beira da morte. Os médicos chegaram a chamar filhos e esposa para se despedir dele, porque a chance de recuperação era mínima. No entanto, o desfecho foi outro, muito mais feliz.

"Quando cheguei em casa, tinha uma netinha nova que eu não acompanhei o nascimento e já estava com três meses. Era para se chamar Gabriela e virou Luísa. Parecia que eu tinha feito uma longa viagem" Dellarey Naegele Filho - Jornalista

Para ele e a família, a fé foi essencial para enfrentar essa batalha. "Nós vemos a beleza do amor de Deus, que nesse momento de sufoco nos carregou no colo sem desespero", disse a esposa, em entrevista à TV Gazeta. "Tenho que ser uma pessoa muito grata ao que Jesus fez por mim", completou Dellarey.

O aposentado Aldemir Pereira Gomes, que sobreviveu à Covid-19 após mais de dez dias internado na UTI Crédito: Ari Melo

Outra história emocionante é a do aposentado Aldemir Pereira Gomes, que ficou 11 dias internado em um leito de UTI por causa do coronavírus. Para ele, voltar para a casa e poder passar o Natal com a família é uma dupla vitória: ele também é imunossuprimido, por causa de um transplante de rim.

"Foram dias de muito sofrimento, mas de muito aprendizado, porque a gente viu ali que tem que dar valor à vida da gente. Ali a gente sabe o que é viver, o que é lutar pela vida" Aldemir Pereira Gomes - Aposentado

Médico intensivista, Rafael Machado explicou a complexidade do caso. "Tinha que manter imunossuprimido para preservar o enxerto e garantir o rim transplantado. Por outro lado, ele precisava de imunidade para combater a Covid-19 . Ele correu risco real de vir a óbito e de perder o rim", contou.

Já com a família, tudo que o aposentado quer é voltar a trabalhar como voluntário em um projeto no qual ele se fantasiava e visitava hospitais e asilos, levando alegria para quem mais precisa. "Poder passar tempo com todos... Não sei expressar a minha felicidade", confessou.

À esquerda, Aldemir Pereira Gomes internado pela Covid-19; à direita, Dellarey Naegele Filho no dia em que recebeu alta Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta