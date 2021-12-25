Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emocionante

Sobreviventes da Covid-19 comemoram Natal ao lado das famílias no ES

Dellarey Naegele Filho esteve quatro meses internado e chegou a ficar em coma; ele se recuperou a tempo de celebrar a data e o nascimento da nova netinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2021 às 16:36

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 16:36

Para a maioria das pessoas, o Natal é sinônimo de uma noite de muita alegria e união – mas, neste ano, a data se tornou ainda mais especial para aqueles que lutaram bravamente contra a Covid-19 para sobreviver. É o caso de dois capixabas: um passou mais de dez dias internado na UTI e outro chegou a ficar em coma
O jornalista Dellarey Naegele Filho em destaque, e a netinha Luísa à direita
O jornalista Dellarey Naegele Filho, em destaque, e a netinha Luísa à direita Crédito: Ari Melo | Acervo pessoal | Montagem A Gazeta
O jornalista Dellarey Naegele Filho esteve internado durante quatro meses, sendo boa parte completamente inconsciente, à beira da morte. Os médicos chegaram a chamar filhos e esposa para se despedir dele, porque a chance de recuperação era mínima. No entanto, o desfecho foi outro, muito mais feliz.
"Quando cheguei em casa, tinha uma netinha nova que eu não acompanhei o nascimento e já estava com três meses. Era para se chamar Gabriela e virou Luísa. Parecia que eu tinha feito uma longa viagem"
Dellarey Naegele Filho - Jornalista
Para ele e a família, a fé foi essencial para enfrentar essa batalha. "Nós vemos a beleza do amor de Deus, que nesse momento de sufoco nos carregou no colo sem desespero", disse a esposa, em entrevista à TV Gazeta. "Tenho que ser uma pessoa muito grata ao que Jesus fez por mim", completou Dellarey.
O aposentado Aldemir Pereira Gomes, que sobreviveu à Covid-19 após mais de dez dias internado na UTI
O aposentado Aldemir Pereira Gomes, que sobreviveu à Covid-19 após mais de dez dias internado na UTI Crédito: Ari Melo
Outra história emocionante é a do aposentado Aldemir Pereira Gomes, que ficou 11 dias internado em um leito de UTI por causa do coronavírus. Para ele, voltar para a casa e poder passar o Natal com a família é uma dupla vitória: ele também é imunossuprimido, por causa de um transplante de rim.
"Foram dias de muito sofrimento, mas de muito aprendizado, porque a gente viu ali que tem que dar valor à vida da gente. Ali a gente sabe o que é viver, o que é lutar pela vida"
Aldemir Pereira Gomes - Aposentado
Médico intensivista, Rafael Machado explicou a complexidade do caso. "Tinha que manter imunossuprimido para preservar o enxerto e garantir o rim transplantado. Por outro lado, ele precisava de imunidade para combater a Covid-19. Ele correu risco real de vir a óbito e de perder o rim", contou.
Já com a família, tudo que o aposentado quer é voltar a trabalhar como voluntário em um projeto no qual ele se fantasiava e visitava hospitais e asilos, levando alegria para quem mais precisa. "Poder passar tempo com todos... Não sei expressar a minha felicidade", confessou.
À esquerda, Aldemir Pereira Gomes internado pela Covid-19; à direita, Dellarey Naegele Filho no dia em que recebeu alta
À esquerda, Aldemir Pereira Gomes internado pela Covid-19; à direita, Dellarey Naegele Filho no dia em que recebeu alta Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta
Conforme divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) até esta sexta-feira (24) – véspera do Natal –, mais de 607 mil pessoas contraíram a Covid-19 no Espírito Santo desde o início da pandemia e conseguiram se recuperar. Ou seja, são milhares de famílias que têm motivos de sobra para agradecer.
A do Dellarey e o próprio jornalista estão bem cientes disso. "A ficha realmente ainda não caiu. Eu recebi extrema unção e estou aqui podendo abraçar as minhas netas e ter a minha esposa do lado. A vida continua e temos que ser agradecidos o tempo todo por isso", afirmou, em tom de pura gratidão.

Veja Também

O que é bondade? Crianças dão respostas que vão emocionar você

Espetáculo no céu: ES ganha presente de Natal no fim de tarde

Você sabia que o Papai Noel já viajou pelos céus a cavalo e usando casaco marrom?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Natal Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados