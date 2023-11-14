Simulação de acidente gravíssimo será feita na Serra para treinamento

Cerca de 70 mil veículos trafegam na BR 101 diariamente. Diante de um cenário tão diverso, podem ocorrer acidentes nos percursos. Por conta disso, a concessionária Eco101 vai realizar o 11º Exercício Simulado de Acidente nesta quinta-feira (16), em uma área dentro do condomínio Alphaville Jacuhy, localizado no quilômetro 277, da BR 101, na Serra , das 8h às 12h.

Segundo a empresa, a simulação não prejudicará o trânsito e não serão realizadas interdições. Além das equipes da concessionária, o treinamento contará com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Cada órgão tem as próprias atribuições durante o treinamento.

“Este exercício é fundamental para integrarmos e reciclarmos nossos colaboradores e parceiros para atendermos os usuários de forma rápida, segura e eficiente.” explicou Christian Tanimoto, gerente de operações da Eco101.

Simulação de acidente será realizada na quinta-feira Crédito: Divulgação | Eco 101

Como será a simulação?

Para essa edição, será feita a simulação de uma ocorrência envolvendo um ciclista, dois veículos de passeio, um micro-ônibus e um caminhão tanque.

Na dinâmica proposta, o ciclista seguia no sentido sul às margens da rodovia pela pista sentido norte, quando, ao tentar cruzar a via, foi atropelado pelo micro-ônibus que seguia pela pista sentido sul.

O caminhão tanque que trafegava no mesmo sentido, para não colidir no micro-ônibus, freou bruscamente parando sobre a pista.

Em seguida, um carro sem tempo hábil de frear ou desviar colide na traseira esquerda do caminhão e para atravessado sobre a pista sentido norte.

Diante disso, o segundo carro que trafegava na pista norte, colide na lateral do outro veículo de pequeno porte.

Com a colisão do primeiro carro, a válvula do caminhão-tanque foi danificada, ocasionando vazamento de combustível (óleo diesel).

O cenário simulado terá 15 vítimas, sendo elas classificadas em estados: graves, moderadas, leves e ilesas.

Christian Tanimoto, gerente de operações da Eco101, ressaltou que este tipo de treinamento tem como objetivo aperfeiçoar as técnicas das equipes envolvidas para que numa situação real haja sinergia entre todos os agentes, garantindo a segurança dos envolvidos, reduzindo o tempo de atendimento ao usuário e prestando um serviço de excelência.