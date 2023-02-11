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Carlos Alberto Silva
Alô, foliões!

Sete escolas disputam o título do Carnaval de Vitória 2023 neste sábado

Com grandes carros e celebridades, agremiações prometem fazer bonito no desfile do Grupo Especial, a partir das 22h no Sambão do Povo

Ludson Nobre

Reporter

Publicado em

11 fev 2023 às 20:59
Desfiles do Grupo Especial
A Rainha do Rei Momo, Pamela Silva, já preparada pra abrir mais um dia de desfile no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva
Abram alas, que as setes escolas do Grupo Especial pedem passagem no Sambão do Povo neste sábado (11). E a disputa pelo título de campeã do Carnaval de Vitória 2023  promete ser acirrada. Com enredos que valorizam o Espírito Santo, o Nordeste do Brasil e a própria comunidade, as agremiações têm em comum uma mesma expectativa: a de levantar a taça e que uma nova estrela brilhe no pavilhão.
Celebridades, carros alegóricos maiores que os do último desfile, fantasias caprichadas e homenagens vão fazer com que o público prenda o olhar na passarela do samba, como destacam os presidentes das sete escolas, que falam sobre as expectativas para o desfile, previsto para as 22h. 

Unidos da Piedade

Unidos da Piedade é a primeira a entrar na avenida. Ostentando o maior número de títulos do Carnaval de Vitória, a escola do Centro de Capital traz o enredo "Bino Santo e as lutas que ecoam no Morro", com celebridades entre os componentes.  
"A Piedade vem com muita garra, muito samba no pé, muita força e com a proteção de São Benedito, que é nosso padroeiro. O carnaval neste ano é diferente. Somos a primeira escola a desfilar e trazemos duas celebridades: Fábio Alves, mister bumbum e muso da São Clemente, no Rio de Janeiro; e Pedro Salles, ex-participante do reality Túnel do Amor, do Multishiw. Os espectadores vão ver uma grandiosidade na avenida, com carros maiores", destacou o presidente da agremiação, Valdeir Lopes. 

Unidos de Jucutuquara

A segunda escola a entrar no Sambão é a Unidos de Jucutuquara. A escola cinquentenária, que tem a coruja como símbolo, conta o enredo "Onde ocê foi morar?". O presidente da escola, Rogério Sarmento, pontua que, neste ano, o desfile será maravilhoso.
"A escola está com um projeto muito interessante e um enredo muito empolgante. O carnaval que está nos barracões é maravilhoso. É um carnaval que a Jucutuquara não vê há muitos anos. Os carros alegóricos estão bonitos, muito bem acabados, e as fantasias fiéis à proposta. Com todo respeito a todas as escolas, mas a Jucutuquara vai para o desfile para ser campeã. Se não errar, dificilmente perderá", afirmou.  

Novo Império

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Novo Império vai fazer um baile real na avenida para comemorar a sétima estrela e brigar por outra. O enredo da escola da Grande Santo Antônio, em Vitória, é "Imperium — abram alas para vossas majestades".
"A expectativa do grande baile da Novo Império é brindar à sétima estrela junto ao público e mostrar que estamos em busca de mais um título para bordar em nosso pavilhão. Surpresas são surpresas, e a Novo Império sempre gostou de emocionar as arquibancadas. Neste ano não será diferente!", garante o presidente da agremiação, Alessandro Souza. 

Independente de Boa Vista

De bom humor para desfilar, a Independente de Boa Vista leva o riso para a avenida. "Humor tanto riso oh quanta alegria... No tom da canção a Boa Vista contagia!" é o enredo da escola para o desfile deste ano. 
"A Boa Vista vai levar muita alegria em um desfile muito colorido e alto astral. Depois desse período difícil de pandemia e tudo que aconteceu no país acho que nada melhor do que levar humor, homenagear humoristas nacionais e capixabas, homenagear programas que marcaram época. Fizemos um trabalho bacana nos barracões e vamos para a avenida com toda humildade do mundo, mas para disputar o título mais uma vez. O povo de Cariacica e o povo que gosta da Boa Vista vai ter orgulho do nosso desfile", destacou o presidente da escola, Emerson Xumbrega. 

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MUG

A quinta escola a desfilar no Sambão do Povo é a Mocidade Unida da Glória (MUG). A agremiação de Vila Velha desembarca de maria-fumaça "A caminho da terra do sol poente": a cidade de Colatina.
"Nós tivemos um período curto entre um carnaval e outro, o que dificultou algumas captações de recursos. Nesse pós-pandemia, também encontramos um empresariado que se descapitalizou e investiu menos em nossas ações da escola. Mas, como bom sambistas que somos e esperançosos, fizemos um carnaval com o padrão MUG: completo, alegre e leve. Vamos fazer bonito na avenida, levando nossa felicidade em apresentar o melhor que pudermos", explica o presidente da escola, Robertinho da MUG. 

Andaraí

"Hoje a Venenosa abraça o sertão". A Andaraí, escola da comunidade de Santa Martha, em Vitória, entra na avenida do samba para mostrar a força do sertão. O enredo da escola neste ano é "Carlos Magno e os doze pares de França: Imperador do sertão, soberano da esperança", e a agremiação vem com carros maiores.
"No último carnaval, batemos na trave. Até a metade da apuração, éramos os campeões do Carnaval de Vitória, mas perdemos alguns pontos cruciais. Trabalhamos muito nesses quesitos que perdemos pontos e mantivemos a base do ano anterior. A espera é de um resultado melhor, almejando o título do carnaval capixaba. O público vai ver carros grandes, volumosos, bem vestidos e vai ver uma Andaraí muito forte neste desfile", contou o presidente da escola, Thiago Bandeira. 

Chegou O Que Faltava

A última a desfilar é a Chegou O Que Faltava, agremiação da Grande Goiabeiras, em Vitória. A escola campeã Grupo A em 2022 entra no Sambão, agora no grupo de elite, com o enredo "O tesouro que faltava".
"Nosso desfile vem lindo para a avenida. Cores fortes, muitas surpresas, alegorias pensadas para impactar o público. Será um desfile inédito para a Chegou em diversos pontos. Além do investimento, vamos entrar na avenida levando um sonho, com muita alegria e disposição. Um carnaval pensado com muito carinho para os nossos foliões", destacou o presidente, Rafael Cavalieri. 

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