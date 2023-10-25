Servidores da saúde de Vitória podem ter bônus de até R$ 9 mil por ano

Mais de 3 mil servidores da saúde de Vitória podem ser beneficiados com um bônus de até R$ 9 mil por ano como forma de reconhecimento pelo desempenho. A proposta faz parte do Programa de Inovação e Qualidade da Saúde de Vitória — Provix, que teve o projeto de lei enviado pela prefeitura para a Câmara de Vereadores. Caso aprovado, serão aplicados R$ 61 milhões em gratificações.

A bonificação por resultados no valor de até R$ 3 mil será paga a cada quatro meses com base no resultado da avaliação dos indicadores e metas no quadrimestre. O valor será calculado e pago a cada servidor de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados no período. Serão contemplados os servidores que ocupam cargos efetivos, celetistas, em designação temporária, comissionados ou que estejam cedidos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira

"Com o Provix, queremos incentivar financeiramente o bom desempenho na busca por melhores resultados para a qualidade de vida e segurança dos pacientes, garantindo transparência e responsabilização com as ações estratégicas e direcionadas às redes de atenção à saúde, além de alavancar a saúde digital e a educação permanente " Magda Lamborghini - Secretária de Saúde de Vitória

Durante o anúncio realizado na Câmara, na última segunda-feira (23), o prefeito Lorenzo Pazolini destacou a dedicação dos profissionais e reforçou a importância de desenvolver políticas públicas na área.

"Com o trabalho de vocês [servidores], com gestão e união, conseguimos levar a cidade a um destaque para a vida. Nos destacamos nacionalmente com a vacinação. Sei que o trabalho é exaustivo, é cansativo, mas é algo que nós temos que acreditar, que é possível produzir políticas públicas e ter resultados mesmo com dificuldades. Isso depende do empenho de cada um, que, somado, mostra a nossa força, cuja soma de resultados produz algo extraordinário", disse o prefeito.

Your browser does not support the audio element. Servidores da saúde de Vitória podem ter bônus de até R$ 9 mil por ano

O secretário de Gestão e Planejamento, Régis Mattos, acrescentou: "Esse é um momento importante para a gestão e para a saúde de Vitória, que já é líder no país. Isso não faz com que a gente possa ficar na zona de conforto. A bonificação é a cereja do bolo. O que buscamos é a prestação de serviço de excelência no atendimento à população".