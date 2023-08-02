Servidores da Educação do ES vão receber bônus de até 1 salário e meio

Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) Crédito: Carlos Alberto Silva

Quinze mil servidores ligados à Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vão receber, ainda em agosto, um bônus por desempenho no valor de até um salário e meio. A informação foi divulgada pelo governo do Estado na manhã desta quarta-feira (2).

Para receber o recurso extra, será necessário cumprir requisitos, que serão divulgados pela Sedu. Um deles, conforme destacou o secretário da Educação, Vitor De Angelo, é “ter trabalhado 213 dias do calendário escolar.”

O pagamento será feito junto com o salário mensal, no final do mês.

“É um incentivo que a gente tem pelo bom desempenho de cada profissional, para a gente poder valorizar cada vez mais e melhorar cada vez mais a nossa educação”, destacou o governador Renato Casagrande em publicação nas redes sociais.