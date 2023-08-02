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Servidores da Educação do ES vão receber bônus de até 1 salário e meio

Para receber o recurso extra, será necessário cumprir alguns requisitos, que ainda serão divulgados pela Sedu
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 ago 2023 às 12:08

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 12:08

Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) Crédito: Carlos Alberto Silva
Quinze mil servidores ligados à Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vão receber, ainda em agosto, um bônus por desempenho no valor de até um salário e meio. A informação foi divulgada pelo governo do Estado na manhã desta quarta-feira (2).
Para receber o recurso extra, será necessário cumprir requisitos, que serão divulgados pela Sedu. Um deles, conforme destacou o secretário da Educação, Vitor De Angelo, é “ter trabalhado 213 dias do calendário escolar.”
O pagamento será feito junto com o salário mensal, no final do mês.
“É um incentivo que a gente tem pelo bom desempenho de cada profissional, para a gente poder valorizar cada vez mais e melhorar cada vez mais a nossa educação”, destacou o governador Renato Casagrande em publicação nas redes sociais.
Servidores da Educação do ES vão receber bônus de até 1 salário e meio

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