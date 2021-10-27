Serra realiza vacinação sem agendamento no Shopping Montserrat

A Prefeitura da Serra realiza nesta semana mais uma ação de vacinação no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, sem necessidade de agendamento. O processo de imunização teve início nesta segunda (25) e segue até sexta-feira (29), das 10h às 17h, no L2 do Shopping. O imunizante distribuído é o da Pfizer.
PÚBLICO-ALVO
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos.
- Primeira e segunda dose: gestantes e puérperas.
- Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos.
- Terceira dose: idosos acima dos 60 anos que receberam a última dose há pelo menos quatro meses;
- Terceira dose: profissionais da saúde que tomaram a última dose há pelo menos cinco meses.
- Terceira dose: pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a última dose há pelo menos 28 dias.
DOCUMENTAÇÃO
É importante apresentar, no momento da aplicação da vacina, um documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS.