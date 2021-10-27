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Covid-19

Serra realiza vacinação sem agendamento no Shopping Montserrat

Os imunizantes são voltados para aplicação da primeira, segunda e terceira doses. A vacinação teve início na última segunda (25) e segue até sexta-feira (29), das 10h às 17h, no L2 do centro comercial

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 07:35

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

27 out 2021 às 07:35
Vacinação
Município da Serra realiza vacinação sem necessidade de agendamento no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra realiza nesta semana mais uma ação de vacinação no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, sem necessidade de agendamento. O processo de imunização teve início nesta segunda (25) e segue até sexta-feira (29), das 10h às 17h, no L2 do Shopping. O imunizante distribuído é o da Pfizer.

PÚBLICO-ALVO

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos.
  • Primeira e segunda dose: gestantes e puérperas.
  • Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos.
  • Terceira dose: idosos acima dos 60 anos que receberam a última dose há pelo menos quatro meses;
  • Terceira dose: profissionais da saúde que tomaram a última dose há pelo menos cinco meses.
  • Terceira dose: pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a última dose há pelo menos 28 dias.

DOCUMENTAÇÃO

É importante apresentar, no momento da aplicação da vacina, um documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS.

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