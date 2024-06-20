Seis novas espécies de insetos são descobertas na Região Serrana do ES

Nomes homenageiam Incaper, pesquisadores e Venda Nova do Imigrante Crédito: Incaper

A descoberta, segundo o Incaper, aconteceu durante o projeto Entomofauna do Espírito Santo, e as novas espécies foram descritas em artigo científico publicado neste mês, na revista internacional “Zootaxa”, editada na Nova Zelândia.

O engenheiro-agrônomo David dos Santos Martins, doutor em Entomologia, pesquisador voluntário do Incaper e coordenador do projeto, disse que no estudo foram identificadas 45 espécies dessa família, sendo 25 novos registros para o Espírito Santo. Destas, seis são inéditas para a ciência.

Ele explicou que os mirídeos desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, atuando como predadores de insetos, pragas e vetores de viroses. As novas espécies foram nomeadas Eurychilella incaperanus, Knightocoris carlosleitei, Sinervus vendanovensis, Sinervus venturai, Valdasoides marisae e Valdasus carpinteiroi. Os nomes homenageiam o Incaper, pesquisadores e Venda Nova do Imigrante.