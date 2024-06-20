Seis novas espécies de insetos são descobertas na Região Serrana do ES

Seis novas espécies de insetos foram descobertas na Mata Atlântica em Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Os mirídeos, que popularmente são conhecidos como percevejos, foram encontrados por pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A descoberta, segundo o Incaper, aconteceu durante o projeto Entomofauna do Espírito Santo, e as novas espécies foram descritas em artigo científico publicado neste mês, na revista internacional “Zootaxa”, editada na Nova Zelândia.
O engenheiro-agrônomo David dos Santos Martins, doutor em Entomologia, pesquisador voluntário do Incaper e coordenador do projeto, disse que no estudo foram identificadas 45 espécies dessa família, sendo 25 novos registros para o Espírito Santo. Destas, seis são inéditas para a ciência.
Ele explicou que os mirídeos desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, atuando como predadores de insetos, pragas e vetores de viroses. As novas espécies foram nomeadas Eurychilella incaperanus, Knightocoris carlosleitei, Sinervus vendanovensis, Sinervus venturai, Valdasoides marisae e Valdasus carpinteiroi. Os nomes homenageiam o Incaper, pesquisadores e Venda Nova do Imigrante.
O projeto Entomofauna do Estado do Espírito Santo dedica-se à identificação da biodiversidade de insetos no Estado. Além dos mirídeos, outros grupos de insetos são estudados por meio da coleta de espécimes em diversos ambientes e regiões capixabas.