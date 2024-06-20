Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Percevejos

Seis novas espécies de insetos são descobertas na Região Serrana do ES

Espécies de mirídeos, conhecidos como percevejos, foram encontradas por pesquisadores do Incaper na Mata Atlântica em Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2024 às 10:54

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 10:54

Nomes homenageiam Incaper, pesquisadores e Venda Nova do Imigrante
Nomes homenageiam Incaper, pesquisadores e Venda Nova do Imigrante Crédito: Incaper
Seis novas espécies de insetos foram descobertas na Mata Atlântica em Venda Nova do ImigranteDomingos Martins e Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Os mirídeos, que popularmente são conhecidos como percevejos, foram encontrados por pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A descoberta, segundo o Incaper, aconteceu durante o projeto Entomofauna do Espírito Santo, e as novas espécies foram descritas em artigo científico publicado neste mês, na revista internacional “Zootaxa”, editada na Nova Zelândia.
O engenheiro-agrônomo David dos Santos Martins, doutor em Entomologia, pesquisador voluntário do Incaper e coordenador do projeto, disse que no estudo foram identificadas 45 espécies dessa família, sendo 25 novos registros para o Espírito Santo. Destas, seis são inéditas para a ciência.
Ele explicou que os mirídeos desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, atuando como predadores de insetos, pragas e vetores de viroses. As novas espécies foram nomeadas Eurychilella incaperanus, Knightocoris carlosleitei, Sinervus vendanovensis, Sinervus venturai, Valdasoides marisae e Valdasus carpinteiroi. Os nomes homenageiam o Incaper, pesquisadores e Venda Nova do Imigrante.
O projeto Entomofauna do Estado do Espírito Santo dedica-se à identificação da biodiversidade de insetos no Estado. Além dos mirídeos, outros grupos de insetos são estudados por meio da coleta de espécimes em diversos ambientes e regiões capixabas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins Incaper Santa Maria de Jetibá Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados