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Secretário de Saúde fala sobre vacinas e o combate à Covid-19 no ES

Em entrevista à Rádio CBN, Nésio Fernandes explica o atual momento da pandemia, fala da possibilidade de compra de vacinas, expansão de leitos e a chegada de pacientes de outros estados

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:08

Publicado em 

02 mar 2021 às 10:08
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que existe a previsão de uma nova fase, a "terceira aceleração" de casos confirmados de Covid-19 no Espírito Santo nos próximos meses. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (1), o secretário Nésio Fernandes disse que não há uma ampla cobertura vacinal e que a disputa de ideias fragiliza o entendimento da população quanto à importância do uso de máscaras e procedimentos de segurança sanitária.
Em entrevista à Rádio CBN, Nésio explica o atual momento da pandemia, fala da possibilidade de compra de vacinas, expansão de leitos e a chegada de pacientes de outros estados. Acompanhe!

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