Secretário de Saúde fala sobre vacinas e o combate à Covid-19 no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que existe a previsão de uma nova fase, a "terceira aceleração" de casos confirmados de Covid-19 no Espírito Santo nos próximos meses. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (1), o secretário Nésio Fernandes disse que não há uma ampla cobertura vacinal e que a disputa de ideias fragiliza o entendimento da população quanto à importância do uso de máscaras e procedimentos de segurança sanitária.