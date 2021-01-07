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Entrevista

Secretário da Saúde atualiza enfrentamento da pandemia no ES

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, dá o panorama atualizado e completo da Covid-19 no Espírito Santo em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (7)

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 10:08

Publicado em 

07 jan 2021 às 10:08
O ano de 2021 começou com o Espírito Santo superando a marca de 250 mil casos da Covid-19 e a pandemia novamente em expansão. De acordo com a última atualização do painel Covid-19 ES, na tarde desta quarta-feira (06), o Estado já contabiliza 257.295 infecções confirmadas pelo coronavírus e 5.231 óbitos.
O número de curados chega a 236.126. Na mesma velocidade que os casos voltam a crescer em território capixaba, o Espírito Santo também se movimenta para viabilizar uma vacina contra a Covid-19. O governo estadual já cogita comprar um imunizante sem a ajuda federal e reserva R$ 200 milhões para realizar a compra. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, dá o panorama atualizado e completo da Covid-19 no Espírito Santo em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (7).

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