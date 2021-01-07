Secretário da Saúde atualiza enfrentamento da pandemia no ES

O número de curados chega a 236.126. Na mesma velocidade que os casos voltam a crescer em território capixaba, o Espírito Santo também se movimenta para viabilizar uma vacina contra a Covid-19. O governo estadual já cogita comprar um imunizante sem a ajuda federal e reserva R$ 200 milhões para realizar a compra. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, dá o panorama atualizado e completo da Covid-19 no Espírito Santo em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (7).