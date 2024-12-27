Lista demonstra preferência dos pais em dar nomes mais curtos para os filhos Crédito: Freepik

A chegada de um filho envolve muitas escolhas na vida dos pais. Decidir como a criança vai ser chamada é uma das decisões mais importantes nesse processo. E com tantas opções para escolher, essa tarefa pode ser mais difícil do que parece. Só este ano, foram registrados 50.096 bebês no Espírito Santo. Os nomes mais escolhidos para esses novos capixabinhas foram Helena, com 762 registros, e Gael, com 736 registros. Confira na parte final do texto as listas com os nomes preferidos no Estado em 2024.

De acordo com os dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, é possível notar que a preferência por nomes curtos caiu no gosto do povo. A tendência ganhou força nos últimos anos e popularizou nomes como Gael, Noah, Ravi e Theo, por exemplo. Os nomes femininos também podem seguir este padrão, mas a escolha pelos mais "clássicos", como Helena, Cecília, Alice e Laura, tem ganhado cada vez mais força.

Os nomes compostos, apesar de não serem maioria, ainda são muito escolhidos em ambos os sexos, desde os mais conhecidos, como João Pedro, Pedro Henrique, Maria Clara e Maria Luiza, até outras combinações novas que passaram a ocupar o ranking, como Davi Lucca, inspirado no filho mais velho do jogador Neymar.

Your browser does not support the audio element. Saiba quais foram os nomes de bebês mais registrados no ES em 2024

10 nomes mais registrados no ES em 2024

Helena - 762 registros Gael - 736 registros Miguel - 696 registros Ravi - 687 registros Theo - 677 registros Cecília - 608 registros Noah - 606 registros Laura - 599 registros Maitê - 525 registros Heitor - 492 registros

10 nomes femininos mais registrados no ES em 2024

Helena - 762 registros Cecília - 608 registros Laura - 599 registros Maitê - 525 registros Alice - 446 registros Liz - 413 registros Aurora - 371 registros Isis - 371 registros Antonella - 359 registros Elisa - 289 registros

10 nomes masculinos mais registrados no ES em 2024

Gael - 763 registros Miguel - 696 registros Ravi - 687 registros Theo - 677 registros Noah - 606 registros Heitor - 492 registros Arthur - 481 registros Davi - 478 registros Bernardo - 451 registros Benício - 445 registros

10 nomes compostos femininos mais registrados no ES em 2024

Maria Alice -266 Registros Maria Cecilia - 260 Registros Ana Liz - 192 Registros Maria Clara - 140 Registros Maria Luiza - 114 Registros Maria Julia - 112 Registros Maria Helena - 108 Registros Anna Liz - 98 Registros Ana Julia - 83 Registros Maria Liz - 82 Registros

10 nomes compostos masculinos mais registrados no ES em 2024