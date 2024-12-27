A chegada de um filho envolve muitas escolhas na vida dos pais. Decidir como a criança vai ser chamada é uma das decisões mais importantes nesse processo. E com tantas opções para escolher, essa tarefa pode ser mais difícil do que parece. Só este ano, foram registrados 50.096 bebês no Espírito Santo. Os nomes mais escolhidos para esses novos capixabinhas foram Helena, com 762 registros, e Gael, com 736 registros. Confira na parte final do texto as listas com os nomes preferidos no Estado em 2024.
De acordo com os dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, é possível notar que a preferência por nomes curtos caiu no gosto do povo. A tendência ganhou força nos últimos anos e popularizou nomes como Gael, Noah, Ravi e Theo, por exemplo. Os nomes femininos também podem seguir este padrão, mas a escolha pelos mais "clássicos", como Helena, Cecília, Alice e Laura, tem ganhado cada vez mais força.
Os nomes compostos, apesar de não serem maioria, ainda são muito escolhidos em ambos os sexos, desde os mais conhecidos, como João Pedro, Pedro Henrique, Maria Clara e Maria Luiza, até outras combinações novas que passaram a ocupar o ranking, como Davi Lucca, inspirado no filho mais velho do jogador Neymar.
Saiba quais foram os nomes de bebês mais registrados no ES em 2024
10 nomes mais registrados no ES em 2024
- Helena - 762 registros
- Gael - 736 registros
- Miguel - 696 registros
- Ravi - 687 registros
- Theo - 677 registros
- Cecília - 608 registros
- Noah - 606 registros
- Laura - 599 registros
- Maitê - 525 registros
- Heitor - 492 registros
10 nomes femininos mais registrados no ES em 2024
- Helena - 762 registros
- Cecília - 608 registros
- Laura - 599 registros
- Maitê - 525 registros
- Alice - 446 registros
- Liz - 413 registros
- Aurora - 371 registros
- Isis - 371 registros
- Antonella - 359 registros
- Elisa - 289 registros
10 nomes masculinos mais registrados no ES em 2024
- Gael - 763 registros
- Miguel - 696 registros
- Ravi - 687 registros
- Theo - 677 registros
- Noah - 606 registros
- Heitor - 492 registros
- Arthur - 481 registros
- Davi - 478 registros
- Bernardo - 451 registros
- Benício - 445 registros
10 nomes compostos femininos mais registrados no ES em 2024
- Maria Alice -266 Registros
- Maria Cecilia - 260 Registros
- Ana Liz - 192 Registros
- Maria Clara - 140 Registros
- Maria Luiza - 114 Registros
- Maria Julia - 112 Registros
- Maria Helena - 108 Registros
- Anna Liz - 98 Registros
- Ana Julia - 83 Registros
- Maria Liz - 82 Registros
10 nomes compostos masculinos mais registrados no ES em 2024
- João Miguel - 193 Registros
- João Pedro - 163 Registros
- Davi Lucca - 96 Registros
- Pedro Henrique - 92 Registros
- Anthony Gabriel - 89 Registros
- Joao Lucas - 84 Registros
- Ravi Lucca - 79 Registros
- Enzo Gabriel -76 Registros
- Joao Guilherme - 58 Registros
- Pedro Lucas - 48 Registros