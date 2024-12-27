Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira a lista

Saiba quais foram os nomes de bebês mais registrados no ES em 2024

Só este ano, foram registrados 50.096 bebês no Espírito Santo, alguns deles ganharam nome inspirado até em filho de jogador de futebol

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 15:50

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

27 dez 2024 às 15:50
O nome mais escolhido no ES foi Helena, com 762 registros
Lista demonstra preferência dos pais em dar nomes mais curtos para os filhos Crédito: Freepik
A chegada de um filho envolve muitas escolhas na vida dos pais. Decidir como a criança vai ser chamada é uma das decisões mais importantes nesse processo. E com tantas opções para escolher, essa tarefa pode ser mais difícil do que parece.  Só este ano, foram registrados 50.096 bebês no Espírito Santo. Os nomes mais escolhidos para esses novos capixabinhas foram Helena, com 762 registros, e Gael, com 736 registros.  Confira na parte final do texto as listas com os nomes preferidos no Estado em 2024.
De acordo com os dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, é possível notar que a preferência por nomes curtos caiu no gosto do povo. A tendência ganhou força nos últimos anos e popularizou nomes como Gael, Noah, Ravi e Theo, por exemplo. Os nomes femininos também podem seguir este padrão, mas a escolha pelos mais "clássicos", como Helena, Cecília, Alice e Laura, tem ganhado cada vez mais força. 
Os nomes compostos, apesar de não serem maioria, ainda são muito escolhidos em ambos os sexos, desde os mais conhecidos, como João Pedro, Pedro Henrique, Maria Clara e Maria Luiza, até outras combinações novas que passaram a ocupar o ranking, como Davi Lucca, inspirado no filho mais velho do jogador Neymar.
Saiba quais foram os nomes de bebês mais registrados no ES em 2024

10 nomes mais registrados no ES em 2024

  1. Helena - 762 registros
  2. Gael - 736 registros
  3. Miguel - 696 registros
  4. Ravi - 687 registros
  5. Theo - 677 registros
  6. Cecília - 608 registros
  7. Noah - 606 registros
  8. Laura - 599 registros
  9. Maitê - 525 registros
  10. Heitor - 492 registros

10 nomes femininos mais registrados no ES em 2024

  1. Helena - 762 registros
  2. Cecília - 608  registros
  3. Laura - 599 registros
  4. Maitê - 525  registros
  5. Alice - 446 registros
  6. Liz - 413 registros
  7. Aurora - 371 registros
  8. Isis - 371 registros
  9. Antonella - 359 registros
  10. Elisa - 289 registros

10 nomes masculinos mais registrados no ES em 2024

  1. Gael - 763 registros
  2. Miguel - 696 registros
  3. Ravi - 687 registros
  4. Theo - 677 registros
  5. Noah - 606 registros
  6. Heitor - 492 registros
  7. Arthur - 481 registros
  8. Davi - 478  registros
  9. Bernardo - 451 registros
  10. Benício - 445 registros

10 nomes compostos femininos mais registrados no ES em 2024

  1. Maria Alice -266 Registros
  2. Maria Cecilia - 260 Registros
  3. Ana Liz - 192 Registros
  4. Maria Clara - 140 Registros
  5. Maria Luiza - 114 Registros
  6. Maria Julia - 112 Registros
  7. Maria Helena - 108 Registros
  8. Anna Liz - 98 Registros
  9. Ana Julia - 83 Registros
  10. Maria Liz - 82 Registros

10 nomes compostos masculinos mais registrados no ES em 2024

  1. João Miguel - 193 Registros
  2. João Pedro - 163 Registros
  3. Davi Lucca - 96 Registros
  4. Pedro Henrique - 92 Registros
  5. Anthony Gabriel - 89 Registros
  6. Joao Lucas - 84 Registros
  7. Ravi Lucca - 79 Registros
  8. Enzo Gabriel -76 Registros
  9. Joao Guilherme - 58 Registros
  10. Pedro Lucas - 48 Registros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Filho Cartório Família
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados