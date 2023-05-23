Rua de Lazer em Venda Nova terá praça em homenagem aos imigrantes

Venda Nova do Imigrante vai ganhar praça em homenagem aos imigrantes Crédito: Divulgação/ Emílio Caliman

Uma pequena via de 70 metros de comprimento em Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, vai ganhar arcos, piso diferenciado, flores, árvores e até homenagens aos imigrantes italianos que colonizaram a cidade. A expectativa da prefeitura é que ainda neste ano se inicie a primeira etapa do projeto, que consiste em uma espécie de Rua de Lazer.

Segundo o arquiteto que assina o projeto de forma voluntária, Emílio Caliman, a rua é um sonho antigo de alguns moradores e deve se tornar um ponto turístico no município. “Já existia o traçado dessa rua projetada e o interessante é que o entorno dela ainda está vazio, uma vantagem para a adequação dos projetos, que estão em fase de desenvolvimento – tanto o arquitetônico quanto os complementares”, comenta.

A ideia é entregar o projeto nos próximos meses, de forma oficial, como uma doação da comunidade ao município, que deve executar a obra. Em meio ao jardim e bancos, a área deve receber, segundo Caliman, um monumento em homenagem aos imigrantes, feito pela artista plástica Rosana Paste.

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Venda Nova do Imigrante vai ganhar praça em homenagem aos imigrantes

Mas as honras aos primeiros habitantes de Venda Nova do Imigrante vão além. “As luminárias no chão terão os nomes das 20 primeiras famílias que vieram na leva inicial de imigrantes italianos, segundo dados do município. Será uma referência para a cidade”, almeja o arquiteto.

Venda Nova começou a ser colonizada por volta de 1892, basicamente por imigrantes italianos. No entanto, antes da colonização italiana, grandes fazendas de café de propriedade dos portugueses floresceram onde mais tarde nasceria Venda Nova.

Bem próximo às imediações da nova rua existia a Venda Nova - comércio que era assim chamado pelos moradores e deu origem ao nome da cidade. Esse comércio, lembra o arquiteto vendanovense, era de portugueses e as primeiras famílias a chegarem para colonizar as terras do município serrano, chegaram a passar a noite nesta ‘venda’.

Saindo do papel

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante disse que ainda neste ano pretende dar início à primeira etapa do projeto, com pavimentação da rua e instalação do monumento ao imigrante italiano.