Restauração de armazém em Marataízes resgata história do século XIX

Uma obra do século XIX (19) está passando por um processo de restauração em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Trata-se do trapiche, um armazém que era utilizado para estocar mercadorias naquela época.
O trapiche teve grande importância comercial, sendo responsável pelo fluxo de mercadorias que entravam e saíam do Espírito Santo para outros países. No entanto, ao longo dos anos, devido ao assoreamento do Rio Menininha e à construção do porto de Vitória, o local foi abandonado e chegou a pegar fogo.