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Patrimônio cultural

Restauração de armazém em Marataízes resgata história do século XIX

O restauro do trapiche começou em fevereiro do ano passado, com um investimento de R$ 1 milhão em parceria entre o município e o Estado
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

20 jun 2023 às 18:52

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 18:52

Uma obra do século XIX (19) está passando por um processo de restauração em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Trata-se do trapiche, um armazém que era utilizado para estocar mercadorias naquela época.
O trapiche teve grande importância comercial, sendo responsável pelo fluxo de mercadorias que entravam e saíam do Espírito Santo para outros países. No entanto, ao longo dos anos, devido ao assoreamento do Rio Menininha e à construção do porto de Vitória, o local foi abandonado e chegou a pegar fogo.

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