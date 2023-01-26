Rede Gazeta conquista selo “Empresa Segura” do Corpo de Bombeiros

Rede Gazeta é a primeira “Empresa Segura” certificada pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo . Criada em 2022, esta certificação será concedida às empresas que adotarem procedimentos de prevenção a acidentes e sinistros, além de treinamentos e conscientização aos funcionários. Na tarde desta quarta-feira (25), o grupo de comunicação passou pela última etapa do processo para adquirir o selo: um simulado de abandono do prédio, em Vitória. A conquista foi anunciada pelo comandante-geral da corporação, coronel Alexandre Cerqueira, e pelo comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Scharlyston Paiva.

Rede Gazeta realiza simulado de abandono predial, última etapa para obter selo "Empresa Segura", concedido pelo Corpo de Bombeiros do ES Crédito: Lucas Valadão/Rede Gazeta

“Somos a primeira empresa a receber o selo de ‘Empresa Segura’. É muito importante essa certificação para que tenhamos um ambiente seguro de trabalho para todos. Com a simulação, temos também um planejamento para execução de ação de abandono e a cultura de prevenção mais forte na Rede”, afirma o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

O comandante-geral dos Bombeiros avalia que, com o processo, o conhecimento gera proteção às pessoas para além do expediente. "Esse conhecimento não fica dentro da Rede Gazeta. Vocês vão levar isso para fora, para onde forem, seja hotel, restaurante, ou outro lugar”, diz.

ES Seguro

O programa ES Seguro foi criado em 2022 pelo Corpo de Bombeiros do Estado, idealizado pelo tenente-coronel Paiva. O objetivo é disseminar a cultura de prevenção a incêndios e outras emergências em diversos estabelecimentos, como escolas, hospitais, shoppings, indústria e empresas, cada categoria com um selo próprio. "Agradeço à Rede Gazeta aderir e entender a importância do projeto. É uma iniciativa que visa salvar vidas e mudar a mentalidade das pessoas no que se refere à cultura preventiva", reforça.