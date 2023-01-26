Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prevenção a incêndio

Rede Gazeta conquista selo “Empresa Segura” do Corpo de Bombeiros

Grupo de comunicação é a primeira empresa do Estado a receber a certificação. Programa ES Seguro foi criado para mudar a mentalidade dos capixabas sobre prevenção a acidentes
Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

26 jan 2023 às 12:12

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 12:12

Rede Gazeta é a primeira “Empresa Segura” certificada pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Criada em 2022, esta certificação será concedida às empresas que adotarem procedimentos de prevenção a acidentes e sinistros, além de treinamentos e conscientização aos funcionários. Na tarde desta quarta-feira (25), o grupo de comunicação passou pela última etapa do processo para adquirir o selo: um simulado de abandono do prédio, em Vitória. A conquista foi anunciada pelo comandante-geral da corporação, coronel Alexandre Cerqueira, e pelo comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Scharlyston Paiva.
Rede Gazeta realiza simulado de abandono predial, última etapa para obter selo
Rede Gazeta realiza simulado de abandono predial, última etapa para obter selo "Empresa Segura", concedido pelo Corpo de Bombeiros do ES Crédito: Lucas Valadão/Rede Gazeta
“Somos a primeira empresa a receber o selo de ‘Empresa Segura’. É muito importante essa certificação para que tenhamos um ambiente seguro de trabalho para todos. Com a simulação, temos também um planejamento para execução de ação de abandono e a cultura de prevenção mais forte na Rede”, afirma o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
O comandante-geral dos Bombeiros avalia que, com o processo, o conhecimento gera proteção às pessoas para além do expediente. "Esse conhecimento não fica dentro da Rede Gazeta. Vocês vão levar isso para fora, para onde forem, seja hotel, restaurante, ou outro lugar”, diz.

ES Seguro

O programa ES Seguro foi criado em 2022 pelo Corpo de Bombeiros do Estado, idealizado pelo tenente-coronel Paiva. O objetivo é disseminar a cultura de prevenção a incêndios e outras emergências em diversos estabelecimentos, como escolas, hospitais, shoppings, indústria e empresas, cada categoria com um selo próprio. "Agradeço à Rede Gazeta aderir e entender a importância do projeto. É uma iniciativa que visa salvar vidas e mudar a mentalidade das pessoas no que se refere à cultura preventiva", reforça.
A certificação concedida pelo Corpo de Bombeiros incentiva a mudança da mentalidade das pessoas para a prevenção de incêndio e outros acidentes. Para conquistar o selo, as empresas devem possuir o alvará de licença do Corpo de Bombeiros em dia, construir um Plano de Prevenção e Emergência, treinar os funcionários e realizar um simulado de abandono predial – este último deve ocorrer anualmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Rede Gazeta Incêndio Segurança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados