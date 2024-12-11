Rede Gazeta domina o pódio na 6ª edição do Prêmio Adepes de Jornalismo

(esq. p/ direita) Beatriz Heleodoro, Mikaella Mozer, João Brito e Paulo Ricardo Sobral venceram na categoria Multimídia, do Prêmio Adepes de Jornalismo Crédito: Divulgação

Mais uma vez, a Rede Gazeta no pódio! Nesta quarta-feira (11) aconteceu a premiação da 6ª edição do Prêmio Adepes de Jornalismo, que busca a valorização do jornalista e o compromisso de informar a população sobre seus direitos, aliados às práticas executadas pelos defensoras e defensores públicos da Defensoria Pública do Espírito Santo. Profissionais da TV Gazeta e da Rádio CBN Vitória disputaram a final e conquistaram prêmios com seus trabalhos, na categoria Multimídia.

O repórter da TV Gazeta João Brito garantiu o 1º lugar com a matéria "Para o bem-estar de alunos com Transtorno do Espectro Autista, escolas substituem sinais sonoros". Já o 2º lugar foi conquistado por Beatriz Heleodoro, produtora da Rádio CBN Vitória, e Mikaella Mozer, de A Gazeta, que foram finalistas com a produção "Defensoria ajuda moradores de Mimoso do Sul a recuperarem documentos após enchente".

Quem levou a 3ª posição foi o repórter da TV Gazeta Paulo Ricardo Sobral, com o trabalho "Mobilidade sem acessibilidade: A preocupação da Defensoria Pública do Estado com o embarque de cadeirantes no Aquaviário da Grande Vitória". Os profissionais reconhecidos levam para casa, além dos troféus, prêmios de R$ 5 mil R$ 2 mil e R$1 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Dono do alto do pódio, Brito produziu uma reportagem, em conjunto com o cinegrafista Rodrigo Gomes, para contar como a substituição de sinais sonoros estridentes nas escolas por outros métodos favoreceu a rotina de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele foi a duas escolas de Vila Velha que adotaram música e silêncio com relógios sincronizados para isso.

“O jornalismo nos proporciona conhecer universos muito além do seu próprio. E por isso reportagem de fato foi tão impactante pra mim, porque mostrei como uma simples mudança significa mais qualidade de vida, tranquilidade, paz, e também mais foco, já que conseguem se concentrar em projetos pessoais e, futuramente, profissionais”, destaca o repórter.

Papel social

Premiada em segundo lugar, Beatriz Heleodoro trabalhou em uma reportagem especial sobre as enchentes em Mimoso do Sul para a Rádio CBN Vitória, em conjunto com Mikaella Mozer, repórter de A Gazeta. “O projeto que eu e Mikaella Mozer desenvolvemos precisou de muitas mãos dedicadas - das fontes, personagens, assessores e colegas de redação - mas, principalmente, de ouvidos atentos para aquilo que o prêmio da Adepes se propõe: ajudar a dar voz e garantir direitos à população capixaba. O reconhecimento a esse material coroa todo o esforço e motiva a continuar fazendo o trabalho de todos os dias”, narra Beatriz.

A colega Mikaella também enfatiza a importância da premiação para mostrar aos cidadãos os seus direitos, mesmo em momentos tão difíceis. “Ser premiada pela Adepes é um orgulho muito grande, pois é um tema que me trouxe ao jornalismo. Eu e a Beatriz trabalhamos em conjunto para mostrar a importância do acesso a documentos pessoais, um direito - que também é uma necessidade - tão importante, principalmente para os moradores de Mimoso do Sul”, ela complementa.