Quina de São João sorteia prêmio de R$ 216 milhões; confira números

Os números da Quina de São João foram sorteados na noite deste sábado (24), com prêmio de R$ 216.787.644,54 que não será acumulado para outros sorteios. Com esse valor, o concurso urso 6.172 vai pagar o maior prêmio da história da Quina e se ninguém acertar as cinco dezenas, a quantia será dividida entre as apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.