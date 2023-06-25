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Sorteio já realizado

Quina de São João sorteia prêmio de R$ 216 milhões; confira números

Dezenas foram sorteadas na noite deste sábado (24) e prêmio não acumula; se ninguém acertar os cinco números, valor milionário será distribuído entre os que tiverem maior quantidade de acertos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2023 às 21:06

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 21:06

Quina de São João.
Quina de São João. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os números da Quina de São João foram sorteados na noite deste sábado (24), com prêmio de R$ 216.787.644,54 que não será acumulado para outros sorteios. Com esse valor, o concurso urso 6.172 vai pagar o maior prêmio da história da Quina e se ninguém acertar as cinco dezenas, a quantia será dividida entre as apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.
Foram sorteados os seguintes números: 12 - 13 - 45 - 47 - 70.
A Caixa ainda não divulgou o resultado sobre acertadores em sua página oficial das loterias até as 21 horas deste sábado (24).

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