Quina de São João sorteia prêmio de R$ 216 milhões; confira números

Os números da Quina de São João foram sorteados na noite deste sábado (24), com prêmio de R$ 216.787.644,54 que não será acumulado para outros sorteios. Com esse valor, o concurso urso 6.172 vai pagar o maior prêmio da história da Quina e se ninguém acertar as cinco dezenas, a quantia será dividida entre as apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.
Foram sorteados os seguintes números: 12 - 13 - 45 - 47 - 70.
A Caixa ainda não divulgou o resultado sobre acertadores em sua página oficial das loterias até as 21 horas deste sábado (24).