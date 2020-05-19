Presidente Kennedy muda regras para funcionamento do comércio

Centro de Presidente Kennedy,Litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMPK

Com o aumento do número de casos confirmados do novo coronavírus e a mudança de classificação para risco alto de transmissão da doença, Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Estado, determinou, nesta semana, novas regras para funcionamento do comércio. Agora, setores trabalham em dias alternados.

De acordo com o novo decreto do município, o comércio agora funciona em dias alternados, de 10h às 16h. Nos dias pares do calendário, funcionam lojas de produtos de consumo pessoal, como roupas, calçados, cosméticos, perfumaria, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares.

Nos ímpares, podem abrir lojas de produtos de consumo não pessoal, como eletrodomésticos, eletrônicos, materiais de construção, venda de peças automotivas, venda de veículos, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática.

Segundo a prefeitura, no caso de alguma loja se encaixar nos dois perfis, será preciso identificar o que predomina em seu estoque e venda e adotar o dia par ou ímpar. A regra não vale para supermercados, farmácias e serviços essenciais, como postos de combustíveis e oficinas, que podem abrir todos os dias.

OUTRAS RESTRIÇÕES

O uso de máscara continua obrigatório para todas as pessoas. Em Presidente Kennedy, também estão suspensos os atendimentos nas agências bancárias públicas e privadas da cidade, exceto para programas sociais destinados a auxiliar as consequências econômicas do coronavírus. Os caixas eletrônicos podem funcionar.

Os restaurantes poderão funcionar de segunda a sexta-feira. Já bares e academias permanecem proibidos de abrir até o dia 30 de maio. Em todos os casos, os comerciantes devem limitar a entrada de clientes no estabelecimento, disponibilizar itens necessários para higienização, afastar funcionários que estão nos grupos de risco, fornecer ao trabalhador, além de máscara, protetor Face Shield quando o atendimento for realizado em distância inferior a 1,5m.

CASOS