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Prejuízos

Prefeitura promete ajuda a vítimas de enchente em Barra de São Francisco

Chuva em Minas Gerais provocou cheia no rio São Francisco, que inundou pontos da cidade do Noroeste capixaba, na sexta-feira (27)
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

28 jan 2023 às 19:56

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 19:56

Prefeitura prepara projeto para ajudar vítimas de enchente em Barra de São Francisco
Ruas de Barra de São Francisco ficaram reviradas e cheias de lama após a enchente. Crédito: Weber Andrade
A Prefeitura de Barra do São Francisco anunciou, neste sábado (28), a criação de uma comissão para averiguar os prejuízos causados pela enchente de sexta-feira (27). Entre as primeiras ações, está prevista a produção de um levantamento que servirá de base para o projeto de ajuda municipal aos moradores de imóveis que ficaram comprometidos pela cheia do rio São Francisco, provocada por chuvas em Mantena (MG).
Se aprovado, o projeto prevê a contratação de material de construção, além de 10 pedreiros, 20 ajudantes de pedreiros, 2 bombeiros e 3 carpinteiros para atuarem no reparo dos danos causados.
O prefeito Enivaldo dos Anjos vai solicitar uma sessão extraordinária à Câmara de Vereadores para a próxima segunda-feira (30), às 10h, para apreciação do projeto.
Segundo o prefeito, a comissão irá preparar um levantamento dos imóveis atingidos pela enchente. Os que dependerem de reforma e materiais de construção serão ajudados pelo município, a partir do laudo elaborado. A ajuda da prefeitura será somente para a parte física dos imóveis e não valerá para bens móveis.

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A comissão já iniciou os trabalhos neste sábado (28) e irá emitir relatórios diários para facilitar o apoio aos moradores atingidos. A prefeitura designou 6 servidores para formar essa comissão. São eles:
  • a Secretária de Obras e Urbanismo, Marianne Cavalcanti;
  • a Secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Lisley Batista;
  • o Secretário de Serviços e Limpeza Pública, Isaque Antônio;
  • o Coordenador da Defesa Civil, Arimatéia de Oliveira;
  • o servidor Luciana Foca, que atua no setor de Licitações;
  • e um representante do Legislativo que será nomeado após a sessão na Câmara Municipal.

Relembre o caso

Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco
Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta
Chuvas em Mantena, no interior de Minas Gerais, provocaram a cheia do rio São Francisco, que transbordou e inundou pontos do município no Noroeste do Espírito Santo na última sexta-feira (27). Os bairros mais atingidos, de acordo com a prefeitura, foram Campo Novo e Nossa Senhora da Penha, onde casas e ruas ficaram alagadas.
O nível do rio baixou na manhã deste sábado (28). Equipes da Defesa Civil e a Prefeitura trabalharam para limpar as ruas atingidas, que foram tomadas pela lama.
A Defesa Civil do município respondeu que ainda está contabilizando quantos moradores foram atingidos pela enchente.

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