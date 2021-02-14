Prefeitura explica vídeo de caminhão-pipa em aglomeração nas ruas de Muqui

Vídeos de caminhão-pipa nas ruas de Muqui circularam nas redes sociais Crédito: Leitor | A Gazeta

Vídeos gravados na noite de sábado (13), em Muqui , no Sul do Espírito Santo , circularam nas redes sociais. As imagens mostram um homem em cima de um caminhão-pipa jogando água na rua com uma mangueira, enquanto pessoas correm, próximo à praça no Centro da cidade.

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Na descrição do vídeo, a informação é de que a água estaria sendo usada para dispersar as pessoas aglomeradas na praça e nas ruas e que, após o uso do caminhão-pipa, a Polícia Militar também esteve no local.

No entanto, o secretário de Administração e Finanças de Muqui, Claudiomar Barbosa, explicou que a água estava sendo utilizada para lavar a rua e não para retirar o público do local.

“A água foi para lavar a rua e algumas pessoas acabaram indo em direção à mangueira. O caminhão já estava estacionado ali porque naquele setor de Muqui tem o comércio que funciona no domingo até meio-dia e não ia dar para lavar pela manhã”, explicou o secretário.

Claudiomar disse ainda que, como os bares e restaurantes estão ficando abertos até as 23h, a equipe do caminhão-pipa só iniciou a limpeza das ruas após o fim do atendimento nos estabelecimentos.

“Quando deu 23h, que é a hora de fechar, demos mais um prazo para as pessoas que estavam sendo atendidas e, quase meia-noite, é que começou a limpeza da rua. A dispersão foi com a Polícia Militar”, finalizou o secretário.

Em Muqui, a prefeitura decretou no dia 28 de janeiro deste ano, a proibição de festas ou eventos comemorativos de carnaval, no período de 05 a 16 de fevereiro de 2021. A decisão, válida independente da classificação do município no Mapa de Risco do governo do Estado sobre a transmissão da Covid-19, prevê ainda que, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, é permitido o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes com o horário de funcionamento limitado das 08h às 23h.

O Carnaval de Muqui é conhecido pelos desfiles do bois pintadinhos e é realizado há cerca de 50 anos com a presença de milhares de turistas. São mais de 20 grupos tradicionais que participam da data festiva no município. Porém, devido à pandemia, a festividade foi cancelada.

Sobre a atuação da Polícia Militar na dispersão das pessoas que estavam aglomeradas, a assessoria informou que "em caso de situações de flagrante de aglomeração, os cidadãos são orientados sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras e destacou não é possível impedir a presença das pessoas nas ruas, mas havendo insistência e desobediência, as equipes policiais, com o uso progressivo da força, faz a dispersão dos indivíduos que estiverem aglomerados."