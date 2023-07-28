Prédio de escola com rachaduras preocupa pais e mães em Santa Leopoldina

Há mais de seis meses, pais, mães e alunos que frequentam o prédio que abriga duas escolas — municipal em um período e estadual no outro — na comunidade da Holanda, na Zona Rural de Santa Leopoldina Região Serrana do Espírito Santo , estão com medo. Isso porque, desde dezembro de 2022, após fortes chuvas que ocorreram na área, parte de um barranco que fica embaixo do imóvel cedeu e rachaduras apareceram.

Pais e mães de alunos entraram em contato com a reportagem de A Gazeta. Um deles foi o produtor rural Fabio Porto: a filha dele, de 5 anos, estuda na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Alfredo Leppaus.

"Desde o ano passado, na época de chuva, o barranco desceu. Teve reunião, ficaram de fazer um muro de contenção e até hoje nada. Em fevereiro a gente teve outra reunião, ficaram de fazer um projeto e mostrar para a gente e nada. Agora está começando a época de chuva novamente e estamos com medo. Essa semana mesmo deu muita chuva aqui, teve pai que nem mandou criança para a escola com medo de acontecer o pior", revelou Fabio.

Ele contou que o prédio fica perto de um rio. "No pátio da escola tem uma rachadura de todo tamanho. Colocaram umas madeiras, isolaram, mas as aulas continuam acontecendo. Nesta sexta-feira a gente foi lá e fez uma reunião. Eles ficaram de mandar notificação para a Secretaria de Obras para começarem a fazer um projeto do muro de contenção. Mas e até lá?", indagou.

Prédio de escola com rachaduras chama atenção em Santa Leopoldina

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que "o imóvel é de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. Informa que junto à Prefeitura e à Defesa Civil, executaram um plano de segurança com o intuito de mitigar os impactos na área da escola. Foram instaladas calhas, isolamento da área de risco, entrada alternativa e segura para alunos e servidores, e visitas técnicas para a construção de um muro de contenção".