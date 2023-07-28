Prédio de escola com rachaduras preocupa pais e mães em Santa Leopoldina

Há mais de seis meses, pais, mães e alunos que frequentam o prédio que abriga duas escolas — municipal em um período e estadual no outro — na comunidade da Holanda, na Zona Rural de Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, estão com medo. Isso porque, desde dezembro de 2022, após fortes chuvas que ocorreram na área, parte de um barranco que fica embaixo do imóvel cedeu e rachaduras apareceram.
Pais e mães de alunos entraram em contato com a reportagem de A Gazeta. Um deles foi o produtor rural Fabio Porto: a filha dele, de 5 anos, estuda na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Alfredo Leppaus.
"Desde o ano passado, na época de chuva, o barranco desceu. Teve reunião, ficaram de fazer um muro de contenção e até hoje nada. Em fevereiro a gente teve outra reunião, ficaram de fazer um projeto e mostrar para a gente e nada. Agora está começando a época de chuva novamente e estamos com medo. Essa semana mesmo deu muita chuva aqui, teve pai que nem mandou criança para a escola com medo de acontecer o pior", revelou Fabio.
Ele contou que o prédio fica perto de um rio. "No pátio da escola tem uma rachadura de todo tamanho. Colocaram umas madeiras, isolaram, mas as aulas continuam acontecendo. Nesta sexta-feira a gente foi lá e fez uma reunião. Eles ficaram de mandar notificação para a Secretaria de Obras para começarem a fazer um projeto do muro de contenção. Mas e até lá?", indagou.
Prédio de escola com rachaduras chama atenção em Santa Leopoldina
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que "o imóvel é de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. Informa que junto à Prefeitura e à Defesa Civil, executaram um plano de segurança com o intuito de mitigar os impactos na área da escola. Foram instaladas calhas, isolamento da área de risco, entrada alternativa e segura para alunos e servidores, e visitas técnicas para a construção de um muro de contenção".
A Prefeitura de Santa Leopoldina afirmou que "no que diz respeito a criação de um muro de contenção, vem sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que realizou visitas técnicas nesta quinta-feira para assegurar a segurança dos alunos e servidores. Por fim, a SEOSP paralisou as demais obras e iniciou a contenção entre rio e estrada na referida escola".