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No Mestre Álvaro

Postes pegam fogo ao mesmo tempo em bairro da Serra; caso é apurado

A Energias de Portugal, concessionária responsável pelos postes, informou que a causa dos incêndios simultâneos está sendo apurado
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 jun 2024 às 21:22

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 21:22

Dois postes pegaram fogo, ao mesmo tempo, em vias do bairro Mestre Álvaro, na Serra, durante o fim da tarde desta sexta-feira (21). Com o incêndio, fios chegaram a derreter e outros caíram na Avenida Salvador e na Rua Caravelas, onde o caso aconteceu, segundo moradores.
Algumas residências chegaram a ficar sem energia, mas a EDP, concessionária responsável pelos postes, informou que o fornecimento foi totalmente reestabelecido. "Equipes técnicas foram enviadas imediatamente ao local, realizaram os reparos necessários na rede elétrica e o fornecimento de energia foi 100% restabelecido".
As causas são desconhecidas, mas a EDP salientou, em nota, que o motivo será apurado. A Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros foram demandados sobre a ocorrência.  

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