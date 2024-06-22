Postes pegam fogo ao mesmo tempo em bairro da Serra; caso é apurado

Dois postes pegaram fogo, ao mesmo tempo, em vias do bairro Mestre Álvaro, na Serra, durante o fim da tarde desta sexta-feira (21). Com o incêndio, fios chegaram a derreter e outros caíram na Avenida Salvador e na Rua Caravelas, onde o caso aconteceu, segundo moradores.

Algumas residências chegaram a ficar sem energia, mas a EDP, concessionária responsável pelos postes, informou que o fornecimento foi totalmente reestabelecido. "Equipes técnicas foram enviadas imediatamente ao local, realizaram os reparos necessários na rede elétrica e o fornecimento de energia foi 100% restabelecido".