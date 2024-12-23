Ponto de ônibus em ciclovia chama atenção em Vitória

Ponto de ônibus na ciclovia em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Uma cena inusitada tem chamado a atenção de quem usa a ciclovia na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do bairro Enseada do Suá, em Vitória . Isso porque, após reformas no local, o ponto de ônibus foi colocado no meio da ciclovia.

O estudante Felipe Crist, que costuma andar de bicicleta diariamente e muitas vezes passa pela região, é um dos moradores da Capital que está preocupado com a mudança, pelo receio de acidentes entre pedestres e ciclistas.

“A questão não é só prejudicar os ciclistas, mas também quem está no ponto para pegar o ônibus, porque a ciclofaixa é exclusiva para ciclistas e até para as bicicletas elétricas. Se o ciclista estiver se deslocando em uma velocidade maior, principalmente naquela região saindo da balsa, vindo de Vila Velha, pode acontecer um acidente”, comenta Felipe.

No local, a Prefeitura de Vitória construiu um recuo para os ônibus na pista, para que eles não atrapalhem o fluxo de veículos durante o embarque e desembarque de passageiros. O caso é que, com o recuo, a calçada ficou mais estreita e o ponto de ônibus foi parar em cima da ciclovia, reduzindo também o espaço de ciclistas.

Em imagem do Google Maps de maio deste ano, é possível ver que o ponto de ônibus ficava mais próximo ao meio-feio e que a ciclofaixa tinha o fluxo livre.

Ponto de ônibus da Enseada do Suá em maio de 2024, antes da reforma Crédito: Google Maps

“Acho que a questão é que primeiro deveria ter sido feita a curva da ciclofaixa, para depois colocar o ponto de ônibus, para prevenir acidentes”, opina o estudante.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) informou que o local está passando por intervenções do Plano Mobilidade Leste. Segundo a pasta, a instalação do ponto de ônibus sobre a ciclovia é temporária.