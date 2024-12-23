Ponto de ônibus em ciclovia chama atenção em Vitória

Uma cena inusitada tem chamado a atenção de quem usa a ciclovia na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do bairro Enseada do Suá, em Vitória. Isso porque, após reformas no local, o ponto de ônibus foi colocado no meio da ciclovia.
O estudante Felipe Crist, que costuma andar de bicicleta diariamente e muitas vezes passa pela região, é um dos moradores da Capital que está preocupado com a mudança, pelo receio de acidentes entre pedestres e ciclistas.
“A questão não é só prejudicar os ciclistas, mas também quem está no ponto para pegar o ônibus, porque a ciclofaixa é exclusiva para ciclistas e até para as bicicletas elétricas. Se o ciclista estiver se deslocando em uma velocidade maior, principalmente naquela região saindo da balsa, vindo de Vila Velha, pode acontecer um acidente”, comenta Felipe.
No local, a Prefeitura de Vitória construiu um recuo para os ônibus na pista, para que eles não atrapalhem o fluxo de veículos durante o embarque e desembarque de passageiros. O caso é que, com o recuo, a calçada ficou mais estreita e o ponto de ônibus foi parar em cima da ciclovia, reduzindo também o espaço de ciclistas.
Em imagem do Google Maps de maio deste ano, é possível ver que o ponto de ônibus ficava mais próximo ao meio-feio e que a ciclofaixa tinha o fluxo livre.
“Acho que a questão é que primeiro deveria ter sido feita a curva da ciclofaixa, para depois colocar o ponto de ônibus, para prevenir acidentes”, opina o estudante.
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) informou que o local está passando por intervenções do Plano Mobilidade Leste. Segundo a pasta, a instalação do ponto de ônibus sobre a ciclovia é temporária.
"As obras de requalificação do asfalto do programa AsfaltoVix preveem também requalificação da acessibilidade e sinalização de trânsito. Nesse local, está sendo executada uma nova baia de ônibus para melhorar o trânsito na região nos horários de pico e a ciclovia será desviada para passar por trás dela. A instalação do abrigo de ônibus é provisória e sua localização definitiva será para atender a baia, quando ela for edificada", disse a pasta, por meio de nota.