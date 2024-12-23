Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enseada do Suá

Ponto de ônibus em ciclovia chama atenção em Vitória

Após reforma no local, estrutura para passageiros de coletivos foi instalada sobre a via de circulação de bicicletas

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 14:32

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 dez 2024 às 14:32
Ponto de ônibus na ciclovia em Vitória
Ponto de ônibus na ciclovia em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma cena inusitada tem chamado a atenção de quem usa a ciclovia na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do bairro Enseada do Suá, em Vitória. Isso porque, após reformas no local, o ponto de ônibus foi colocado no meio da ciclovia.
O estudante Felipe Crist, que costuma andar de bicicleta diariamente e muitas vezes passa pela região, é um dos moradores da Capital que está preocupado com a mudança, pelo receio de acidentes entre pedestres e ciclistas.
“A questão não é só prejudicar os ciclistas, mas também quem está no ponto para pegar o ônibus, porque a ciclofaixa é exclusiva para ciclistas e até para as bicicletas elétricas. Se o ciclista estiver se deslocando em uma velocidade maior, principalmente naquela região saindo da balsa, vindo de Vila Velha, pode acontecer um acidente”, comenta Felipe.
No local, a Prefeitura de Vitória construiu um recuo para os ônibus na pista, para que eles não atrapalhem o fluxo de veículos durante o embarque e desembarque de passageiros. O caso é que, com o recuo, a calçada ficou mais estreita e o ponto de ônibus foi parar em cima da ciclovia, reduzindo também o espaço de ciclistas. 
Em imagem do Google Maps de maio deste ano, é possível ver que o ponto de ônibus ficava mais próximo ao meio-feio e que a ciclofaixa tinha o fluxo livre.
Ponto de ônibus em maio de 2024
Ponto de ônibus da Enseada do Suá em maio de 2024, antes da reforma Crédito: Google Maps
“Acho que a questão é que primeiro deveria ter sido feita a curva da ciclofaixa, para depois colocar o ponto de ônibus, para prevenir acidentes”, opina o estudante.
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) informou que o local está passando por intervenções do Plano Mobilidade Leste. Segundo a pasta, a instalação do ponto de ônibus sobre a ciclovia é temporária. 
"As obras de requalificação do asfalto do programa AsfaltoVix preveem também requalificação da acessibilidade e sinalização de trânsito. Nesse local, está sendo executada uma nova baia de ônibus para melhorar o trânsito na região nos horários de pico e a ciclovia será desviada para passar por trás dela. A instalação do abrigo de ônibus é provisória e sua localização definitiva será para atender a baia, quando ela for edificada", disse a pasta, por meio de nota. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados