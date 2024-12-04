Pintor cai de prédio durante o trabalho em Colatina

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de atendimento a vítima de queda e, no local, os militares realizaram o atendimento, imobilizando a vítima e a colocando na ambulância. Segundo a corporação, homem estava estável, lúcido, orientado e conversando. Ele foi levado para o Hospital Silvio Avidos, onde foi deixado aos cuidados da equipe médica.