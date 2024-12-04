Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Pintor cai de prédio durante o trabalho em Colatina

Segundo testemunhas, o homem realizava uma pintura externa no edifício localizado no bairro Lacê

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 16:57

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

04 dez 2024 às 16:57
Um homem caiu de um prédio enquanto trabalhava no bairro Lacê, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (4). Segundo testemunhas, a vítima trabalha como pintor e realizava a pintura de um prédio no momento do acidente. A identidade dele não foi divulgada.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de atendimento a vítima de queda e, no local, os militares realizaram o atendimento, imobilizando a vítima e a colocando na ambulância. Segundo a corporação, homem estava estável, lúcido, orientado e conversando. Ele foi levado para o Hospital Silvio Avidos, onde foi deixado aos cuidados da equipe médica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Colatina Trabalho Hospital Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados