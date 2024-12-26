Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queda de ponte

PF do ES envia mergulhadores e robôs para ajudar em buscas no Rio Tocantins

Desabamento da ponte entre Tocantins e Maranhão aconteceu na tarde de domingo (22); seis pessoas foram encontradas mortas e 11 seguem desaparecidas

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 08:47

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 dez 2024 às 08:47
A Polícia Federal do Espírito Santo enviou, na quarta-feira (25), mergulhadores com veículos subaquáticos remotamente operados (ROVs), também chamados de robôs subaquáticos para ajudar nas operações de busca e salvamento de pessoas que estão desaparecidas no Rio Tocantins após o desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Tocantins e Maranhão, Estados no Norte e Nordeste do Brasil, respectivamente. A estrutura caiu na tarde de domingo (22), e, desde então, seis pessoas foram encontradas mortas e 11 seguem desaparecidas, segundo informações atualizadas pelo g1 Tocantins.
A Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, responsável pelo envio dos mergulhadores, informou que os profissionais terão o auxílio de veículos subaquáticos remotamente operados (ROVs) para auxiliar nas operações de busca e salvamento.
Os veículos subaquáticos operados à distância (ROVs) permitem a realização de investigações em ambientes aquáticos de difícil acesso, garantindo segurança tanto para as equipes de mergulho quanto para as operações de resgate. Equipados com câmeras e instrumentos de alta tecnologia, os robôs possibilitam a visualização do fundo do rio, identificando possíveis vítimas e objetos de interesse sem a necessidade da presença de mergulhadores.
Mergulhadores do ES são enviados para ajudar nas buscas entre Maranhão e Tocantins
Mergulhadores do ES são enviados para ajudar nas buscas entre Maranhão e Tocantins Crédito: Reprodução | Polícia Federal
Segundo a Polícia Federal, a utilização dos veículos se torna ainda mais crucial considerando a presença de substâncias perigosas, transportadas por dois caminhões que estavam na ponte durante o colapso. Devido a esse risco, os mergulhadores das diversas forças de segurança do local estão temporariamente impedidos de realizar as buscas. A operação com ROVs não substitui o trabalho humano, mas proporciona uma alternativa vital para avançar com as buscas de forma segura.

O que aconteceu

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou por volta das 14h50 de domingo (22). A estrutura fica na BR 226 e liga as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). No momento do acidente, dez veículos passavam pela estrutura. Com o desabamento, caminhões, caminhonetes, carros e motos foram parar na água. A ponte foi construída na década de1960, tem 533 metros de extensão e liga os dois Estados.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda vai ser investigada, conforme o órgão. A recomendação é que os motoristas usem rotas alternativas.

Veja Também

Queda da ponte: duas vítimas são achadas no Rio Tocantins e número de mortos sobe para seis

Mergulhadores retomam busca por vítimas de queda de ponte em Tocantins

Dnit vai mudar regras de segurança e fazer 'pente-fino' em pontes críticas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Polícia Federal Maranhão Tocantins DNIT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe
Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital
Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados